-BAŞKENTTE "İNTERNETİME DOKUNMA" EYLEMİ ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Ankaralı internet kullanıcıları, ''internetime dokunma'' adını verdikleri eylemle, Bilgi Teknolojileri Kurulu'nun (BTK) ''İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları''nı belirleyen kararını protesto etti. Sakarya Caddesi'nde toplanan çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüzlerce genç, ''Zıpla, zıpla, zıplamayan sansürcü'' diyerek oldukları yerde zıplarken, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla, hem kendileri eğlendi hem de çevreden izleyen vatandaşları neşelendirdi. ''İnternet bizimdir, bizim kalacak'', ''İnternet sen bizim her şeyimizsin'', ''Yalandan BıkTıK'', ''Vur vur inlesin sansürcüler dinlesin'' gibi değişik dövizler taşıyan ve çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Emrah Erdoğan, internete erişimin özgürlük olduğunu belirterek, buna yönelik kısıtlamaların özgürlükle bağdaşmayacağını ifade etti. BTK'nın düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Erdoğan, 22 Ağustos'ta uygulamaya konulacak düzenlemenin ''sansür ve kontrol mekanizması'' olduğunu öne sürdü. Erdoğan, BTK'nın düzenlemesinin ''keyfi'' olduğunu da belirterek bu tür bir düzenlemenin Türkiye'nin üye olmaya çalıştığı AB'de olmadığını bildirdi. Erdoğan, Avrupa'da çocuklara engelleme yerine ebeveyn denetiminin tercih edildiğini söyledi.