-BAŞKENTTE 300 BİN EV ARANACAK ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentte dün akşam etkili olan kar yağışıyla ilgili alınan tedbirler ve özellikle trafikte yaşanan sorunlar hakkında bilgi verirken, ''Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Lütfen aşınmış lastiklerle yola çıkmayın ve ani fren yapmayın'' dedi. Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, kar yağının ardından Büyükşehir Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin Başkentliler için azami ölçüde çalıştığını söyledi. Karın kentte yaratabileceği sorunları daha önceden tahmin ettiklerini, bu nedenle gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Gökçek, işlerini aşınmış araç lastikleriyle yola çıkanlar ile ani fren yaparak araçlarının kaymasına neden olan sürücülerin zorlaştırdığını ifade etti. Belediye ekiplerinin dün gece yoğun bir tempoyla çalıştığını anlatan Gökçek, şöyle konuştu: ''Araçlarımız sabaha kadar yollarda çalışma yaptı. Vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyorum. Lütfen aşınmış lastiklerle yola çıkmayın ve ani fren yapmayın. Trafikte en önde bir araç kaydığı zaman bu sefer arkasındaki araçlarda yolun açılmasını bekliyor ve trafik sorunu ortaya çıkıyor. Biz tüm gücümüzle yolda kalan araçlara müdahale ediyoruz ama şunu da söylemeliyim. Ankara'da bin 300 cadde var. Her caddeye aynı anda müdahale etmek istesek bin 300 araç ve 2 bin 500 personel lazım. Bu da ciddi bir maliyet demektir. Vatandaşları konuyla ilgili uyarmak için 19 ses yayın aracıyla kentin çeşitli yerlerinde anons yapıyoruz. 32 bin Başkentlinin cep telefonuna SMS gönderdik. Bu akşama kadar 300 bin eve sabit telefonlarından ulaşarak bilgilendirme yapacağız. Bunlar çok ciddi çalışmalardır. Avrupa'da, ABD'de dahi belediyelerin böyle bir çalışması yok. Vatandaş gereken önlemi alıyor. Artık çok zaruri olursa belediyeler işin içine giriyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz.'' Yapılan çalışmalar neticesinde dün gece Ankara'nın hiçbir ana caddesinin trafiğe kapanmadığını ifade eden Gökçek ''Bugüne kadar medyanın hep Ankara Büyükşehir Belediyesinin eksikliklerini gösterdiğini ama ilçe belediyelerinin eksikliklerine hiç yer vermediğini izledik. Biz de bunun için dün gece Ankara'nın çeşitli yerlerinde görüntü aldık ve vatandaşlarla konuştuk'' dedi. Gökçek, daha sonra sinevizyon eşliğinde Ankara'nın çeşitli yerlerinde çekilen görüntüleri gazetecilere izlettirdi. Başkentte en çok Çankaya'da sorun yaşandığını söyleyen Gökçek, ilçenin yollarının çok dik olmasının da bunda katkısı olabileceğini ifade etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gökçek, bir gazetecinin, ''kar yağmadan önce tuzlama yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı?'' sorusuna, ''Tuzlama işlemi, kar yağmadan yapılırsa bir işe yaramaz. Önce karın kürenmesi, daha sonra tuz atılması lazım. Ayrıca aşırı tuzlama yapılırsa bir süre sonra Ankara'nın her yerini delik deşik görürsünüz. Çünkü tuz asfalta zarar veriyor'' karşılığını verdi.