-Başkent'te 30 bin genç sokaktan kurtarılacak ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Ankara'nın merkez ilçelerinden biri olan ancak yıllardır birçok mahallesinde yoksullukla mücadele edilen Altındağ'da birbiri ardına açılan gençlik merkezleriyle 30 bin gencin sokaktaki hayatlarından kurtarılması hedefleniyor. Altındağ Belediyesinin ilk olarak kadınlar, ardından da ilçedeki gençler için başlattığı çalışmalar kapsamında açılan kadın eğitim ve kültür merkezleri ile gençlik merkezleri, ilçedeki sosyal yaşamı değiştirmeye başladı. Kadınlar ile sokakta kötü alışkanlıklar edinen gençler, kendileri için açılan bu merkezlerde tiyatrodan sinemaya, spordan oyun merkezlerine kadar birçok sosyal faaliyete katılıyor. Belediye, bu çalışmalarıyla yaklaşık 6 ay önce Birleşmiş Milletler'den (BM), daha sonra da ''Altındağ'ın Altın Gençleri'' projesiyle ilçedeki gençlere sunduğu hizmetlerden dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldı. Ödülü Başbakan Erdoğan'ın elinden alan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Genel Merkezi'nde 81 ildeki AK Partili belediye başkanları arasından başarılı projeleriyle öne çıkanların ödüllendirildiği proje yarışması düzenlendiğini söyledi. Tiryaki, yarışmaya ''Altındağ'ın Altın Gençleri'' projesiyle katılan Altındağ Belediyesinin büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde birinciliğe layık görüldüğünü bildirdi. Belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarının 5 yıldır, gençlere yönelik çalışmalarının 2 yıldır yoğun olarak devam ettiğini belirten Tiryaki, kadın eğitim ve kültür merkezlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, gençlik merkezlerinin 7'sinin şu an faal olduğunu, 10'unun yapımının sürdürüldüğünü ifade etti. Gençlik merkezlerine kayıtlı gençlerin sayısının 5 bini bulduğunu bildiren Tiryaki, ''Bu yılın sonu için hedefimiz 15 merkeze ulaşmak ama asıl amacımız 30 mahallede 30 gençlik merkezi açarak 30 bin genci sokaktan kurtarmak. Gençlerimiz için sinemayla, tiyatroyla, sporla iç içe yaşayacakları bir ortam hazırlamak istiyoruz'' dedi. -''Başkentteki çocuklar oyun oynayamıyor''- Veysel Tiryaki, kadınlar ve gençlere yönelik açtıkları merkezler için çok titiz çalıştıklarını belirterek, merkezlerden yararlanacakların tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü ifade etti. Kısa zamanda kadın eğitim ve kültür merkezlerinin sayısını da 30'a çıkaracaklarını söyleyen Tiryaki, söz konusu merkezlerde uzmanlar hariç idari birimlerde çalışan tüm işçilerin, merkezin kurulduğu mahallede yaşayan insanlardan seçilerek işe alındığını söyledi. Kadın ve gençlik merkezlerindeki faaliyetlere katılan gençlerin hepsinin kaydı bulunduğunu ve hiçbir şey için kendilerinden veya ailelerinden ücret talep edilmediğini kaydeden Tiryaki, bu merkezleri açma amaçlarını ise şöyle açıkladı: ''Ankara büyük bir metropol, bir başkent. Çocuklar taşrada, köylerde buradaki çocuklardan daha fazla aktivite yapabiliyor, oyun oynuyor, balık tutmaya gidiyor, yüzüyor. Maalesef başkentteki çocuklar sinemaya, tiyatroya gidemiyor, oyun oynayamıyor. Parkı, yeşil alanı yok ve bu çocuklar 14-15 yaşından sonra ailesinin, okulun kontrolünden çıkıyor. Bu çocukların oyun oynamaya ihtiyacı var. Bu çocukların sinemaya, tiyatroya ihtiyacı var. Her şeyimizi bu çocuklara teslim edeceğiz. Bunları yapamazsak yarın her şeyimizi nasıl bir nesle teslim edeceğimiz ortada. İşte anasını, babasını bıçaklayan, tiner çeken çocuklar bu kentlerde yaşıyor. Niye Anadolu'da bir köyde bu çocuklar yok? Niye bu çocuklar metropollerde? Oysa kentte olmaması lazım. İşte siz bu çocukları sanatla, müzikle, kültürle, tiyatroyla, sporla iç içe yaşatabilirseniz korkmanıza gerek yok.'' -Gençlik Merkezleri- Altındağ Belediyesi'nin 2010 yılı projeleri arasında ön plana çıkan merkezlerden ilk yapılanlar hariç şu an hepsi aynı tipte yapılıyor. İç alanları yaklaşık bin 100 metrekare olan, çoğu 3 katlı gençlik merkezlerinin neredeyse hepsinin çevresinde veya yakınında bir spor tesisi bulunuyor. Dış mimarisi ve yeşil alanlarıyla da göz dolduran merkezlerde etüt ve eğitim sınıflarının yanı sıra satranç, bilardo, langırt ve bilardo gibi pek çok oyunun oynanabileceği alanlar yer alıyor. Kütüphane ve internet odası gibi imkanların da bulunduğu merkezlere gelen 12-18 yaş arasındaki gençler, aynı zamanda tiyatro ve halk oyunları gibi çalışmalar da yapabiliyor. Her gençlik merkezinde bir müzik odası bulunuyor. Gençler burada bağlama, ney, keman, gitar gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor. Merkezlerde yürütülen faaliyetlerin neredeyse hepsinin bir de öğretmeni oluyor. Her merkezin öğretmen sayısı üye sayısına göre değişse de merkezlerde mutlaka sözü geçen dallarda öğretmen bulunuyor. Merkezlere devam edenlerin derslerine katkıda bulunmak için matematik, Türkçe, fen bilgisi ve İngilizce öğretmenleri de gençleri bekliyor. Altındağ Belediyesi, merkezlerde geçirdikleri zamanın yanı sıra gençleri ücretsiz olarak sinema ve tiyatroya götürüyor. Yaz döneminde Çanakkale ve İstanbul'a düzenlenen gezilere katılan gençler, belediyenin organize ettiği gençlik kamplarına katılma şansı da buluyor.