-Başkentte 27 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin provaları ve geçit töreni nedeniyle 27 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Ekim'de yapılacak genel provalar sırasında Hipodrom Caddesi, Ulaştırma kavşağından (Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi kavşağı) İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsüne kadar gidiş yönü 10.30–11.45 saatleri arasında; Konya Yolu, Turgut Özal Bulvarı Akköprü kavşağından Konya Yolu istikameti Çiftlik Kavşağı'na kadar çift yönlü olarak 09.00-13.00 saatlerinde; Kazım Karabekir Caddesi, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na kadar tören kıtalarının ve öğrencilerin araçlardan indirilip AKM tören alanına geçişlerinde ve tören sonunda alandan çıkışları sırasında 09.00–14.00 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak. 29 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak kutlama törenleri nedeniyle 08.30-14.00 saatleri arasında Hipodrom Caddesi, İstanbul Yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arası çift yönlü; Konya Yolu Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya Yolu Çiftlik Kavşağı arası çift yönlü; Kazım Karabekir Caddesi İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arası, Tandoğan istikameti tek yönlü; Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı arasındaki güzergahın, İstanbul Caddesi istikameti tek yönlü olarak, tören kıtalarının AKM tören alanına geçişlerinde ve dönüşlerinde kısa süreli ve kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacak. 29 Ekim'de Anıtkabir'de yapılacak tören nedeniyle saat 08.15'den itibaren, Gençlik Caddesi Tandoğan Meydanı kavşağı ile Necatibey Caddesi Kavşağı'nın gidiş/geliş istikameti, Akdeniz Caddesi Gençlik Caddesi Kavşağı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kavşağının gidiş/geliş istikameti, Kazımkarabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı ile Tandoğan Meydanı arasının gidiş/gelişi, Anıt Caddesi gidiş/gelişi etkinliklerin sonuna kadar gerektiğinde kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılacak. -Alternatif güzergahlar- Belirtilen tarihler ve saatler arasında İstanbul Yolu'ndan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul Yolu'ndan, Kızılay istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul Yolu'ndan, Çankaya istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir Yolu-Konya Yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını kullanmaları gerekiyor. Öte yandan, Samsun Yolu'ndan, Konya Yolu'na gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir Yolu güzergahını, Samsun Yolu'ndan, Eskişehir Yolu'na gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı-İstanbul Yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu güzergahını, Konya Yolu'ndan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin Beşevler kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-De-gol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını kullanmaları isteniyor. Keçiören'den İstanbul Yolu'na gidecek sürücüler Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul Yolu güzergahını, Keçiören'den şehir merkezi istikametine gidecek sürücüler ise Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanabilecek.