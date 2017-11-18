Başkent'te 24 saat kesintisiz ulaşım başladı

ANKARA,(DHA)-ANKARA Büyükşehir Belediyesi\'nin 24 saat kesintisiz şehir içi ulaşım hizmeti gece saat 24.00\'da Güvenpark otobüs duraklarında başladı.

Ankara\'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna\'nın talimatıyla EGO otobüslerinin gece saatlerinde de hizmet verme uygulaması 35 hatta, 280 sefer ile başladı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece yarısı Kızılay\'da yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Genel Müdür Gündoğdu, ilk seferi gerçekleştirecek otobüsün yanında yaptığı açıklamada, \"Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna\'nın talimatıyla, Ankaralılar artık EGO otobüslerimizle, 9 metropol ilçemize gece seyahat edebilecekler. İlk seferimiz buradan başlıyor. Ankaralılara hayırlı uğurlu olsun. 35 hatta gece 02:00\'ye kadar normal servislerimiz olacak. Daha sonra 3\'te, 4\'te ve 5\'te saat başı birer sefer olmak üzere devam edecek. Sabah 06:00\'da da normal seferlere geçeceğiz. Bugün bu uygulama için buradayız. Sayın Başkanımız, şoförlerimize tatlı ikram etmek istedi. Ankara\'da 5 bölgemiz var. Otobüs bu bölge müdürlüklerinde bekler. Oralara da tatlıları gönderdik\" dedi.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Otobüslerin yanı sıra metro seferlerinin de gece 01:00\'a kadar uzatıldığını söyleyen Gündoğdu, şöyle konuştu: \"Daha önce 11:30\'a kadar sürüyordu. Metro yolcularımız için ringlerimiz de devam edecek. Vatandaşlarımızı orada da mağdur etmeyeceğiz. Bunu bir sosyal hizmet olarak görüyoruz. Yolcu sayısının azlığından ya da çokluğundan dolayı herhangi bir uygulama içine gireceğimizi düşünmüyoruz şimdilik. Zaten biz 35 hattı belirlerken, yolcu potansiyeline göre karar verdik. Bu hatlarla, Başkent\'teki otobüs yolcularının yüzde 90\'ına hitap ediyoruz. Bu 35 hattın dışındaki yerlerden de talepler gelirse, daha sonra değerlendirilir.\" Genel Müdür Gündoğdu, yolculara büyük kolaylık sağlayan EGO Cep\'te uygulamasında da yeni gece seferlerin görülebileceğini yolculara duyurdu. Bu arada, gece seferlerini ilk kullanmaya başlayan Başkentliler, daha önce gece programlarını kısa kesip otobüse yetişmek zorunda kaldıklarını belirterek, yeni uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdiler.

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