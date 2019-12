-Başkentte 2 yeni film vizyona giriyor ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Başkent sinemalarında bu hafta 2 yeni film izleyiciyle buluşacak. ''Çelik Yumruklar'' ve ''Çılgın Aptal Aşk'' adlı yapımlar, yarından itibaren vizyona girecek. Yönetmenliğini Shawn Levy'nin yaptığı aksiyon, bilim kurgu türündeki ''Çelik Yumruklar'' beyazperdeye geliyor. Aksiyon, bilim kurgu, dram türündeki filmde, Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Hope Davis, Anthony Mackie, James Rebhorn, Olga Fonda, Antoinette Nikprelaj, Dakota Goyo, David Alan Basche, Jahnel Curfman, Karl Yune, Phil Lamarr, Richard Goteri, Robert Herrick başlıca rolleri paylaşıyor. Senaryosu Richard Matheson, Jeremy Leven, John Gatins, Leslie Bohem, Dan Gilroy'a ait filmin yapımcıları Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Shawn Levy, Susan Montford, Don Murphy bulunuyor. Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hal aldığı bir ortamda geçen cesur, gerilim ve aksiyon dolu ''Çelik Yumruklar'' filminde Hugh Jackman, 2.5 metre boyunda 900 kiloluk robotların ringlere çıkmasıyla unvan kazanma şansını kaybeden tükenmiş dövüşçü Charlie Kenton'ı canlandırıyor. Yönetmenliğini Glenn Ficarra, John Requa'nın yaptığı ''Çılgın Aptal Aşk'' adlı film vizyona giriyor. Ryan Gosling, Steve Carell, Julianne Moore, Kevin Bacon, Emma Stone, Marisa Tomei, Jonah Bobo, Liza Lapira, Joey King, Jenny Mollen, Reggie Lee, Beth Littleford, Katheryn Rodriguez, Crystal Reed, Mekia Cox, Analeigh Tipton, Cheyenne Monique, Joanne Brooks, Josh Groban, Katerina Mikailenko, Micaela Johnson'un rol aldığı filmin senaryosu Dan Fogelman'a ait. -Sinemalardan- Metropol: ''Çelik Yumruklar'', ''Aslan Kral'', ''Korku Gecesi'', ''Şeytanın İni'', ''Korku Evi'', ''Arkadaştan Öte'', ''Mühürlü Köşk'', ''Son Durak 3'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da''. Optimum: ''Aslan Kral'', ''Korku Gecesi'', ''Son Durak 5'', ''Mühürlü Köşk'', ''Karadedeler Olayı'', ''Arabalar 2'', ''Killer Elite'', ''Çelik Yumruklar'', ''Şirinler'', ''Şeytanın İni''. Kızılay Büyülü Fener: ''Çılgın Aptal Aşk'', ''Çelik Yumruklar'', ''Paris'te Son Gece'', ''Aslan Kral'', ''Goethe'nin İlk Aşkı'', ''Korku Evi'', ''Şeytanın İni'', ''Arkadaştan Öte'', ''Korku Gecesi'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ''Killer Elite''. Bahçelievler Büyülü Fener: ''Mucizeyi Kadınlar Yaratır'', ''Goethe'nin İlk Aşkı'', ''Bir Tutam Cennet'', ''Son Durak 5'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ''Arkadaştan Öte''. -Devlet tiyatroları Yeni sanat sezonuna merhaba diyen Devlet Tiyatroları, 19 ildeki 54 yerleşik sahnesiyle ve turne sahnelerinde 2011–2012 tiyatro mevsiminin ilk turunda da seçkin tiyatro eserlerinin en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturacak. Türk tiyatrosunun, ulusal üslubunu oluşturacak olan oyun yazarlarını desteklemek amacıyla her sezon Türk Tiyatro eserlerinin yeni örneklerini repertuvarına alan ve 60. yılında 60 yeni yerli oyunu ilk kez sahneleyen DT, yeni mevsimde de 11 yeni yerli oyunu ilk kez sahne ışıklarına çıkaracak. Bir çeviri oyun da ilk kez sahnelenecek oyunlar arasında yer alacak. Ayrıca 5 yeni oyun Türkiye'de, 3 yeni oyun da DT'de ilk kez sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, ''Bir Tayyare Serüveni'' adlı oyuna 7 Ekim'de dünya prömiyeri yapacak. Firdevs Aylin Tez'in yazdığı, Mehmet Ege'nin yönettiği oyunda, kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi, ''Notre Dame'ın Kamburu'', ''Tosca'', ''Sihirbaz Oz'' ve ''Seslerle Anadolu'' adlı temsillerle seyircinin karşısında olacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın Vladimir Fedoseyev şefliğinde piyano sanatçısı Gülsin Onay'a eşlik edecek. Orkestra konserde, Peter İlyiç Çaykovski'nin, ''Piyano Konçertosu No.1, Si bemol minör Op. 23, senfoni No.4, Fa minör Op. 36'' adlı eserlerini yorumlayacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -Tiyatro- Büyük Tiyatro: Firdevs Aylin Tez'in yazdığı, Mehmet Ege'nin yönettiği ''Bir Tayyare Serüveni'' yarın dünya prömiyeri yapacak. Dekor tasarımı Sertel Çetiner'e, kostümleri Sevgi Türkay'a, ışığı Yakup Çartık'a ait eserin müziği Can Atilla imzasını taşıyor. Oyunda, Nermin Uğur, Hülya Dizmen Yücel, İsmet Numanoğlu, Bülent Türkmen, Teoman Gülen, Fuat Çiyiltepe, Ulaş Ersoy, Mehmet Ali Toklu, Mert Egemen başlıca rolleri paylaşıyor. Oyun, 9 ve 11 Ekim'de de seyirciyle buluşacak. Cüneyt Gökçer Sahnesi: Haldun Dormen'in yazıp yönettiği ''Kantocu'' hafta boyunca sahnelenecek. 2 perdelik müzikalin dekor tasarımını Osman Şengezer, giysilerini Gül Emre, ışığını Osman Uzgören, müziğini Serpil Gülümser, dans düzenini Nebi Birgi üstleniyor. Oyunun müziğinin bestesi Serpil Günseli'ye şarkı sözleri ise Zeynep Talu'ya ait. Yönetmen yardımcılığını Nejat Armutçuşan'ın yaptığı müzikalde, Çiğdem Aydın, Ali Hakan Beşen, Turgay Kılıç, Engin Özsayın, Buket Türkyılmaz, Kader İlhan, Hicran Yavuz, Zeynep Aytek, Koray Karaca, Ercan Eker, Güven Besimoğlu, Serap Doğan, Gönül Çetin, Volkan Özmana, Can Ağır Aksoy, Eylem Türkmen, Firdevs Aylin tez, Gurur Çiçekoğlu, Celal Murat Usanmaz, Ayça Narlı, Nimet İrem Güler, Melike, Canal, Damla İlgün, Özgür Ayyıldız, Kübra Erdem, Yunus Sercan Çantay, Oğuzhan Oğuzu, Uğur Erbektaş, Gizem Taşkaya Pınar Berkmen, Berk Bozoğlu rol alıyor. Orkestra ise Kemal Günüç, Fikri Özdemir, Mehmet Haluk Kılıç, Atilla Kılıç, Selçuk Ovalı, Fahrettin Ünal, Ümmiye Özden Atalay, Kazime Neslihan Erten, Mertol Aytekin, Döndü Dulkadir'den oluşuyor. Şinasi Sahnesi: Tennessee Williams'ın yazdığı, Can Yücel'in çevirdiği, Jason Hale'nin yönettiği ''Sırça Kümes'' hafta süresince izlenebilecek. Büyük buhran döneminde Amerika'da geçen oyunda, 1937'de St. Lois'de yaşayan parçalanmış bir ailenin yoksulluğa karşı verdiği hayatta kalma çabası anlatılıyor. Dekoru İnci Kangal, ışığı Yakup Çartık'a ait oyunda, Meltem Keskin Bayur, Orhan Özyiğit, İrfan Kılınç, Gülin Ersoy rol alıyor. Küçük Tiyatro: Seyirciyle 4 Ekim'de ilk kez buluşan ''Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'' adlı eser, hafta boyunca sahnelenecek. Haldun Taner'in yazdığı, Semih Sergen'in yönettiği oyunun dekor tasarımı Nurettin Özkönü, kostümü Esra Selah, ışığı Burhanettin Yazar, müziği Kemal Günüç'e ait. Eserde, Semih Sergen, Tunç Yıldırım, Faruk Günuğur, Eren Oray, Ümit Hasret Aslan, Şirin Ergüven, Cengiz Aydoğan başlıca rolleri paylaşıyor. Akün Sahnesi: Akün Sahnesi'nde 1 Ekim'de ilk kez sahnelenen ''Barış'' adlı oyun, hafta boyunca seyircinin karşısında olacak. Aristophanes'in yazdığı oyunu Yücel Erten çevirdi, uyarladı. Erten'in yönettiği oyunda, Ali Fuat Davutoğlu, Zafer Güllü, Bilal Gürdere, Sabri Özmener, Murat Gökçer, Ahmet Burak Bacınoğlu, Mithat Erdemli rol alıyor. Altındağ Tiyatrosu: Faruk Erem'in yazdığı, Mehmet Baydur'un oyunlaştırdığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği ''Elma Hırsızları'', hafta boyunca temsil verecek. Faruk Erem'in ''Bir Ceza Avukatının Anıları'' adlı eserinden Mehmet Baydur tarafından oyunlaştırılan eser, hukuk ve yasaların adil olması zorunluluğunu farklı sosyal çevrelerden insanların yaşanmış gerçek hayat hikayeleriyle anlatıyor. Dekor tasarımı Kerem Çetinel'e, ışığı Kazım Öztürk'e ait eserin müziği Cem İdiz imzasını taşıyor. Eserde, Ahmet Türkoğlu, Oktay Dal, Edip Tümerkan, Levent Şenbay, Tolga Çiftçi, Çağrı Evren Turan başlıca rolleri paylaşıyor. Stüdyo Sahne: ''Üç Yönetmen Üç Oyun'' projesi kapsamında ''Karıncalar'', ''Köroğlu'nun Meydana Çıkışı'' ve ''Bekleyiş'' yarın ve 9 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Nikolay Vasiliyeviç Gogol'un ''Bir Delinin Hatıra Defteri'', 11 Ekim'de temsil verecek. Sylvie Luneau ile Roger Coggio'nun uyarladığı, Coşkun Tunçtan'ın Türkçeleştirdiği yapıtın proje tasarımı ve yönetmenliğini Cem Emüler üstleniyor. Eserde, 1960'lı yıllarda Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal'ın iki farklı yorumla canlandırdığı Aksenti İvanoviç Poprişçin'i Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Eserin dekor ve giysi tasarımı Sertel Çetiner'in, ışık düzeni Seyhun Ayaş ile Zeynel Işık'ın, müzik, ses ve efekt tasarımı da Tayfun Gültutan'ın imzasını taşıyor. Oda Tiyatrosu: Hatice Meryem'in yazdığı, Funda Mete'nin derlediği ve yönettiği ''Sinek Kadar Kocam Olsun, Başımda Bulunsun'', hafta boyunca izlenebilir. Dekor tasarımını Ceren Karahan, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı eserin ışık düzeni Zeynel Işık'a ait. Oyunda, Devrim Öney, Elvan Eker, Gülçin Yaşaroğlu ile Gonca Erçil rol alıyor. 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'', 11 Ekim'de izleyicinin karşısına çıkacak. Dekoru Hakan Dündar, ışığı Osman Uzgören, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur rol alıyor -Opera-bale- Opera Sahnesi: Victor Hugo'nun ölümsüz yapıtından uyarlanan ''Notre Dame'ın Kamburu'' balesi, bugün sahnelenecek. Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisini yaptığı ve librettosunu yazdığı, Bujor Hoinic'in de müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini üstlendiği iki perdelik eserin dekoru Adnan Öngün, kostümleri ise Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyor. Koreografisinden müzik düzenlemesine, orkestra yönetiminden dekor ve kostümlerine kadar tamamen Türk yapımı olan eserde, olaylar ''Esmeralda'' adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun gözünden sahneye aktarılıyor. Gicomo Puccini'nin üstün ilham ve kompozisyon kabiliyetini gösterdiği ''Tosca'' operası, 8 Ekim Cumartesi günü temsil verecek. Tosca Operası'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tullio Gaglıardo Varas, Alessandro Cedrone yönetecek. Leyla Gencer Sahnesi: Çocuklara aile ve arkadaşlığın değerini bir kez daha anımsatan ve başarıya ulaşmanın yolunun kendilerine güvenmekten geçtiğini anlatan ''Sihirbaz Oz'' adlı çocuk müzikali, 9 Ekim Pazar günü minik seyirciyle buluşacak. Operet Sahnesi: ''Seslerle Anadolu'' adlı müzikli oyun, 11 Ekim'de temsil verecek.