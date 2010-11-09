-BAŞKENTLİLERE BAYRAM MÜJDESİ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince EGO otobüsleri Başkentlilere ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Başkentlileri sevindirdi. Mecliste verilen önergenin oy birliğiyle kabul edilmesi doğrultusunda, 16-19 Kasım tarihleri arasında Ankaralılar, EGO otobüslerinden ücretsiz yararlanacak. Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ASKİ Spor ve EGO Spor kulüplerinde amatör branşlarda elde edilen olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarında ve kazanılan derecelere göre ödüllendirilmesi için bir ödül yönetmeliği hazırlanması, ayrıca gençler ve yıldızlar kategorileri de belirtilerek bir karar alınmasına ilişkin önerge de üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Gölbaşı sınırlarında faaliyet gösteren andezit taşı fabrikalarının katı ve sıvı atıklarının doğayı tahrip ettiklerine ve Yurtbeyli Mahallesi'ni takiben Yurtbeyli Yeşliöz Camisi yanından geçen köprü ve su akıntılarına da karışarak, Mogan Gölü'ne kadar ulaşmasına ilişkin bir başka önergeyi de değerlendiren meclis üyeleri, bu işletmelere gerekli önlemlerin alınarak, yaptırım uygulanmasını da oy birliğiyle kabul etti. Önergeye ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu konuda özellikle ASKİ Genel Müdürlüğüne talimat verdiğini belirtti. Hıdırlıktepe'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan konut ve iş merkezlerinin yanında dev bir müze ve cami inşası için çalışma başlatılmasına ilişkin önerge de okundu.