-Başkentliler şiire doyacak ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığının koordinasyonuyla düzenlenen ''Şiir günleri'' söyleşileri, 30 Eylül'de başlıyor. Şiir Günleri Mustafa Şerif Onaran yönetiminde, usta tiyatrocular Rüştü Asyalı ve Berin Ötenel'in yorumlarıyla başkentlilerle buluşacak. Bu yıl ki etkinliğin ''Hani Bir Şiir Vardı (Zamanla Etkisi Eksilmeyen Şiir)'' ile başlayacağını anlatan Onaran, şiirle ilgili söyleşilerin de yapılacağını belirtti. Asyalı ve Ötenel'in sesiyle şiirlerin daha da bir anlam kazandığını ifade eden Onaran, tüm başkentlileri Cermodern'deki etkinliğe davet etti. Devlet Tiyatroları Başrejisörü Rüştü Asyalı da gençlerin beynine bir mısra dahi eklenebilirse bundan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. -Şiir günleri- Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen söyleşiler geçen yıldan itibaren Cermodern'de yapılıyor. Etkinlikte bu yıl şiir söyleşileri ''Halk şiirinde toplumsal eleştiri'', ''Şiirimizde Gurbet'', ''Şiirimizde Yaşanmış Duyarlık'', ''Nazım Hikmet'in Aşkları'', ''Gelenekten Güncele Yol Şiirleri'', ''İlahi Aşk ile Mecazi Aşkın Şiirimizdeki Yorumu'',''Şiirimizde Anne Kavramı'', ''Gizemci Şiir ile Yaşamcı Şiirin Toplumsal Etkileri'', ''Gelenekten Güncele Şiirimizde Zaman'', konu başlıklarında olacak.