-BAŞKENTLİLER İFTAR REKORUNA HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Ankara'da çeşitli sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu 10 platform yönetimi, 2 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde verecekleri iftar yemeğinde 50 bin kişiyi bir araya getirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Büyük Ankara Platformu Derneği Başkanı Tahsin Serdaroğlu, Başkent Platformu Derneği Başkanı Turay Aksoy, Orta Anadolu Platformu Derneği Başkanı Hakan Emektar, Karadeniz Platformu Derneği Başkanı Hüseyin Ayaz, Akdeniz Platformu Derneği Başkanı Vahit Oğuz, Altındağ Platformu Derneği Başkanı Abdurrahman Yalçın, Çankırılılar Platformu Derneği Başkanı Hikmet Altıntop, Beypazarı Platformu Derneği Başkanı Erdal Bozkurt, Çubuk Platformu Derneği Başkanı Ali Demirel, Hasta Hakları Savunma Araştırma Geliştirme Derneği (HAKSAD) Başkanı Nazmi Tutal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan gönüllü destekçi Ali İlkbahar, Ankara'da bulunan 10 platform ile 100'e yakın sivil toplum örgütünün desteğiyle siyasi partilerle ilgileri bulunmayan herkesin davet edildiği iftar yemeği verileceğini belirterek, bu yemeğe Ankara'da yaşayan ve bulunan siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin temsilcileri ile sanatçılar ve vatandaşların davet edildiğini bildirdi. İlkbahar, organizasyonun sponsor olan iş adamları tarafından finanse edileceğini belirtti. -İFTARA KATILANLARA LUNAPARK BEDAVA- Büyük Ankara Platformu Derneği Başkanı Tahsin Serdaroğlu da Ankara için tarihi bir organizasyon olan iftar yemeğinin Hipodrom'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Eylül Perşembe günü verileceğini söyledi. Yemeğe 50 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini ifade eden Serdaroğlu, ''50 bin kişinin aynı anda orucunu açacağı rekor denememize Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da katılacak'' dedi. Serdaroğlu, ''Böyle bir organizasyonda bizimle beraber olmak, sevgi, muhabbet, kardeşlik duygularını arttırmak ve referandum sürecinde 'evet' organizasyonuna destek verebilmek amacıyla biz, tüm sivil toplum örgütlerini ve Ankaralı'ları davet ediyoruz'' diye konuştu. İftara katılan herkese girişte bir kart verileceğini ifade eden Serdaroğlu, bu kartla o gün akşam saat 09.30'dan sonra lunaparkın sınırsız olarak ücretsiz olacağını kaydetti.