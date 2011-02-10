-BAŞKENTLİLER BALIK TÜKETMİYOR ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - İnsan sağlığına en yararlı besin kaynaklarından balığın kişi başı tüketimi Avrupa'da 24, Türkiye'de 8 kilogram olmasına karşın geçen yıl Başkentliler sadece 2 kilo balık tüketti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan ve Toptancı Hal verilerine dayandırılan açıklamaya göre, Başkentlinin geçen yılki balık tercihi her yıl olduğu gibi Karadeniz'in incisi hamsi oldu. Başkentte geçen yıl yaklaşık 8 bin 948 ton balık tüketilirken, hamsi 5 bin 248 ton ile birinci, sardalye 1192 ton ile ikinci, alabalık 921 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Ankaralılar genelde ucuz balıkları tercih ederken, bu çerçevede 283 ton istavrit ile 242 ton da levrek satışı yapıldı. Başkentlilerin balık tüketim alışkanlıkları geçen yıllara göre değişmezken, Türkiye ve Avrupa rakamlarının çok altında kalan tüketim miktarı dikkat çekti. Balığın kişi başı tüketimi Avrupa'da 24, Türkiye'de 8 kilogram olmasına rağmen geçen yıl Başkentliler 2 kilo balık tüketti. Başkente en çok balık gönderen bölgelerin başında Karadeniz gelirken, Marmara ve Ege'den de değişik türden balıklar Ankara'ya ulaştırılıyor. Yerli balıkların yanı sıra ithal balıklar da tüketiciye sunuluyor.