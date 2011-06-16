-BAŞKENTLİLER AY TUTULMASINI İZLEYEMEDİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Bu yılın ilk Ay tutulması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Başkent'ten izlenemedi. Ankara Üniversitesi (A.Ü) Rasathanesi'nce düzenlenen özel etkinlikte teleskoplarla ay tutulmasını izlemek için gözlemevine gelen Ankaralılar, gece saatlerine kadar bulutların dağılmasını bekledi. Gece 23.00 sıralarında başlayan yağmur nedeniyle kimi vatandaşlar gözlemevinden ayrıldı, kimi de beklemeyi tercih etti. A.Ü Rasathane Müdürü Doç. Dr. Birol Gürol, gerçekleşen tam Ay tutulmasının bulutlu ve yağışlı hava sebebiyle sağlıklı izlenemediğini söyledi. Ankaralıların, özellikle de çocuklarla gençlerin ilgisinden memnun olduğunu kaydeden Gürol, Türkiye'nin en eski rasathanelerinden biri olan rasathanede yıllardır benzer halk günleri ve etkinlikler düzenlediklerine işaret etti. MALATYA'DA GÖKYÜZÜNDE ŞÖLEN Öte yandan, yılın ilk Ay tutulması, Malatya'nın Darende ilçesinden izlendi. Gökyüzündeki şölen, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Evlerinin pencereleri ve balkonuna çıkarak tutulmayı izleyen vatandaşların yanı sıra bazıları da yüksek tepeleri tercih etti. En son Temmuz 2000'de yaşanan en uzun tam Ay tutulması, sadece 7 dakika sürmüştü. Bu sefer, dünyanın gölgesine giren ay, buradan 1 saat 40 dakika boyunca çıkmadı. Dünyanın güneş ışınlarının erişmesini engellediği bölgeye ayın girmesi sonucu oluşan tam Ay tutulmasında Ay, karanlık bölgede ilerledikçe, rengi gümüşten turuncuya, ardından da kırmızıya döndü. Bu arada tutulma sırasında ilçede elektrikler kesilince her yer karanlığa büründü. Ay ışığı bile bulunmayan ilçede tutulma sırasındaki elektrik kesintisi kısa süreli paniğe neden oldu. Kesintinin bir trafoda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirledi. Arızanın giderilmesinden sonra ilçede hayat normale dönerken, tutulma da sona erdi.