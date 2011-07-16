-BAŞKENTİN YENİ AMBLEMİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, başkentin yeni amblemini belirledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Melih Gökçek başkanlığında toplanan belediye meclisinde, belediyenin daha önce idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesi üzerine yeniden düzenlenen Ankara'nın yeni amblemi görüşüldü. Meclise başkanlık yazısıyla gelen yeni amblemde, bağımsızlığın simgesi ay yıldız, Anadolu'da kurulan Türk devletlerinin başkentlerini sembolize eden 5 yıldız, Atakule silueti, 2 minare ve Ankara Kalesi figürleri yer alıyor. Gökçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'nın ambleminin daha önce mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatarak, ''Şimdi arkadaşlar yeni amblem hazırladı. Amblemdeki yıldızlarla Türk tarihini de sembolize etmiş olduk. Bu tarzda amblemimizi kabul buyurursanız, valiliğin onayından sonra Ankara'nın amblemi olarak temsil edecek'' dedi. CHP Grup Başkan Vekili Fazıl Güleken de bu amblemin mecliste görüşülmesini uygun bulmadıklarını belirterek, ''Komisyona gitmesini öneriyoruz ama eğer burada geçecekse de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğimizi belirtmek istiyorum'' dedi. MHP Grup Başkan Vekili Hamit Yavuz ise ''Önümüze Ankara'yı temsil edecek bir amblem geldi. Önümüze gelen amblemle ilgili açıklamalara baktığımızda, anlam bakımından Milliyetçi Hareket Partisine yabancı olmadığını görüyor ve bunun için hayırlı olsun diyoruz'' diye konuştu. Çeşitli partilere mensup meclis üyelerinin de konuşmalarının ardından, yeniden söz alan Gökçek, yapılan bazı tenkitlere cevap vermek gerektiğini dile getirerek, ''Birincisi Ankara'nın amblemi hiçbir zaman Hitit amblemi olmadı. Hitit benzeri şematik şekiller oldu. En son bizim değiştirdiğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kullanılan amblem, Hitit amblemini andıran şematik sembolik bir figürdü. Bunun bilinmesinde fayda var. Kamuoyu bunu çok yanlış biliyor'' diye konuştu. Gökçek, idare mahkemesi tarafından iptal edilen ambleme ilişkin olarak da ''Mahkemenin kararının aslında yasal bir dayanağı yok. Çünkü kanun diyor ki 'Belediye Meclisinin salt çoğunluğuyla kabul edilir ve Valiliğin onayıyla yürürlüğe girer.' Böyle bir konuyu mahkemenin, 'Yok efendim şekli benim hoşuma gitmedi, bu Ankara'yı temsil etmez' şeklinde, üç hakimin kendi yargısına göre yorumlaması olacak iş değil ama biz yine de mahkemeye saygılı olduğumuz için buna uyduk. Şimdi de gerçekten güzel bir amblem geldi, her şey Ankara'yı temsil ediyor'' dedi. Konuşmaların ardından, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Ankara'nın yeni amblemi belirlenmiş oldu. Belediye Meclisinde, Srebrenista katliamının yıl dönümünde oy birliğiyle kabul edilen bir diğer Başkanlık Yazısı olan, ''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı'nın şifahi talepleri doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde güftesi Profesör Cemalettin Latiç, bestesi Delo Jusic'e ait olan Srebrenitsa Oratoryosu'nun dünya prömiyerinin Zenitsa Korosu ve Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilmesi, duyuru ve tanıtımının yapılması, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı ve resmi heyeti ile Srebrenitsa'daki olayların canlı şahitlerinden oluşan bir grubun davet edilmesi'' karar altına alındı.