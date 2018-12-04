Başkentin 'Kaz Dağları'na yoğun ilgi

Ankara’nın Çamlıdere ilçesi sınırındaki yaylalar, doğa ve macera severlerin rotaları arasında birinci sıraya girdi.

Ankara\'nın Çamlıdere ilçesi, zengin bitki örtüsüne sahip ormanları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ankara\'ya 95 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bin 600 nüfuslu ilçede ‘Ankara’nın Kaz Dağları’ diye adlandırılan Çamlıdere Dağları, kızılçam, karaçam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplı. Aluç Dağı Millî Parkı ve Çamkoru Milli Parkı\'nın yanı sıra, Aluçdağı, Yağlıcaaluç, Kirazlı, Kapaklı, Benli, Buğralar, Bakırlı, Yediören, Avşarlar ve Meşeler yaylaları, doğaseverlerin vazgeçilmez rotaları arasında. Ayrıca Ankara\'ya içme suyu sağlayan bölgedeki Çamlıdere Bayındır Barajı havzası da 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, sincap, tavşan, vaşak, sansar, gelincik, geyik, karaca gibi nesli tükenmekte olan hayvan türlerinin de yaşadığı Çamlıdere Dağları\'nı görmek için ilçeye gelenler, 17 farklı rotada doğa yürüyüşü yapabiliyor.

\'HEM BÜYÜKŞEHİRE YAKIN HEMDE BOL OKSİJEN\'

İlçeye 10 dakika uzaklıkta bulunan dağ turizmi ve doğa turlarının yaz-kış devam ettiği Aluçdağı Milli Parkı , özellikle hafta sonları çok sayıda dağcıyı ağırlıyor. Dağcılık Federasyonu Kırıkkale İl Temsilcisi Metin Atun, her hafta sonu ilçeye 30 kişiden oluşan grup getirdiğini söyledi. Çamlıdere\'nin dağlarında bol oksijenle saatlerce yürüdüklerini kaydeden Metin Atun, \"Burası doğaseverlerin en çok ilgilendiği bölge haline geldi. Ormanları bakir. Oksijen çok bol. Çok sık orman dokusu var. Çam ağaçları üzerinde zümrüdü andıran küçük bitkiler var. Bunlar ormanın ne kadar zengin oksijene sahip olduğunun göstergesidir. Doğaseverlerin Çamlıdere\'yi tercih etme sebeplerinin başında Başkent’e yakın olması geliyor. Hem Ankara’ya yakın hem de bu kadar bol ve kaliteli oksijen olan alanlara nadir rastlanır. Burası başkentin Kaz Dağları\" diye konuştu.

Ankara\'dan 35 kişilik grupla gelen Fehmi Çalışkan ise, \"Lütfen insanlar doğayı buldukları gibi bıraksınlar. Mutlaka çöplerini toplasınlar. Doğa bugün bize var, yarın çocuklarımıza kalacak. Hele Çamlıdere yaylalarına gözümüz gibi bakmalıyız\" dedi.

MACERASEVERLER \'MACERA PARKINA\' GELİYOR

Aluç Dağı\'nda yürüyüşünü tamamlayan doğaseverler burada bulunan Macera Parkı\'nda kurulu parkurlarda heyecanlı saatler yaşıyor. 10 bin metre kare alan üzerine kurulan Macera Pakında dev salıncak, tırmanma duvarı, ip merdiven ve ağaçlar bulunuyor. İp parkurları, postacı yürüyüşü, trapez, yatay yaşam hattı, asma köprü ve daha birçok farklı parkur yer alıyor. Macera Parkı büyük küçük herkesin yoğun ilgisini çekiyor.

Öte yandan doğaseverler, Aluç Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan 300 çadırlık kamp alanında doğa ile iç içe kamp yapma mutluluğu yaşıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL HABER)

-Havadan görüntü

-Doğa yürüyüşünden detaylar

-Anons ve röportajlar

-Macera parkı salıncaktan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)