-BAŞKENTİN BÜTÇESİ 2 MİLYAR 491 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 491 milyon 100 bin lira olarak meclise sunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca tarafından hazırlanan ''2011 Mali Yılı Bütçesi''nde, personel giderlerine 186 milyon 115 bin 875 lira, SGK'ya 28 milyon 203 bin 39 lira, mal ve hizmet alımlarına 657 milyon 577 bin 14 lira, faiz giderlerine ise 78 milyon 20 bin lira ayrıldı. Bütçenin 179 milyon 21 bin 946 lirası cari transferlere, 653 milyon 162 bin 126 lirası sermaye giderlerine, 185 milyonu sermaye transferlerine tahsis edilirken, yedek ödenekler de 252 milyon lira oldu. 2 milyar 491 milyon 100 bin lira olarak öngörülen bütçenin, başkentte yaşayan tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak, onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını belediyenin maddi imkanları ölçüsünde giderebilmek ve zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaştırma amacı taşıdığı vurgulanırken, kısıtlı olan kaynakların en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılarak Ankara'nın altyapı sorunlarını temelden çözme amacı taşıdığı aktarıldı. -BÜTÇEDE EN ÇOK PAY KAMU HİZMETLERİNE- Bütçede yönetim ve destek, bütçe ve muhasebe, danışmanlık ve muhakemat hizmetlerini kapsayan ''Genel Kamu Hizmetleri''ne 1 milyar 84 milyon 842 bin 764 lira, belediyenin kamu düzeni ve güvenliğine ait her türlü hizmetin sağlandığı zabıta, trafik ve itfaiye hizmetlerine 60 milyon 277 bin 888 lira, yatırımların düzenlendiği Fen İşleri Dairesi, İşletme ve İştirakler Dairesi, Kent Estetiği Dairesi, Destek Hizmetleri ve Mali Hizmetler dairelerinin giderleri için 533 milyon 953 bin 391 lira, belediyenin emlak, istimlak ve imar hizmetlerini yürüten İmar ve Şehircilik Dairesi, Emlak ve İstimlak Dairesi ve Yapı Kontrol Dairesi başkanlıkları için 185 milyon 191 bin 895 lira, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne ise 113 milyon lira ödenek ayrıldı. -SOSYAL HİZMETLERE 159 MİLYON LİRA- Belediyenin genel sağlık, hastane hizmetleri ve gıda laboratuvarları hizmetlerini sürdüren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına 36 milyon 582 bin 727 lira, park, bahçe, sosyal, kültürel, eğitim sportif ve tanıtma faaliyetlerini üstlenen Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na 430 milyon 674 bin 533 lira, sosyal yardım, yaşlı hizmetleri, aile ve çocuk hizmetleri, mezarlık ve defin işlerini üstlenen Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri başkanlıklarına da 159 milyon 463 bin 802 lira olmak üzere, toplamda 2 milyar 491 milyon 100 bin lira tahsis edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı bütçesi, meclis toplantıları sonucunda kesinleşecek.