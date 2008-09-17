Başkenti karıştıran iddia

AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Ziraat Bankası PAF Voleybol takımında oynayan oğlu için istediği parayı alamayınca, Banka Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akbaş’ı makamında darp ettiği iddiası Ankara’yı karıştırdı. AKPli Budak iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ancak Ziraat Bankası’nın bazı üst düzey yöneticileri ise olayı doğruladı. İddialara göre olay şöyle gelişti:



Makama ailesiyle geldi



AKP’li vekil Necdet Budak, randevu istediği Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Akbaş’ın makamına voleybolcu oğlu ve eşiyle birlikte gitti. Sohbet sırasında AKPli Budak, oğlunun voleybol takımında oynaması nedeniyle bankanın oğluna para ödemesi gerektiğini, bu haksızlığın bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.



Genel Müdür Yardımcısı Akbaş ise bunun mümkün olamayacağını, takımın bu güne kadar hiçbir oyuncuya para ödemediğini, takımın forma, yol, teknik ekipman vb. gibi ihtiyaçlarının karşılandığını ancak para ödemesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti. AKP’li Budak’ın ödeme yapılması konusunda ısrar etmesi üzerine Akbaş, “Bu mümkün değil ama sizin oğlunuz söylediğiniz kadar yetenekliyse, başka takımlar da var. Oralarda da oynayabilir” dedi.

Akbaş’ın bu sözleri AKP’li vekilin bir anda sinirlenmesine yol açtı. Oturduğu yerden kalkan Budak’ın, oğlunun elindeki cep telefonunu kaparak Akbaş’ın yüzüne çarptığı iddia edildi. Akbaş’ın burnunun bu darbenin ardından kanadığı ve ilk müdahalenin ardından burnunun çatladığı anlaşıldı. Olayın büyümesini istemeyen Genel Müdür Can Akın Çağlar’ın, Yardımcısı Akbaş’tan olayla ilgili bilgi aldığı ancak yönetiminin şikayet başvurusu yapmadıği belirtildi.



Necdet Budak: Öyle olmadı



AKPli Budak ise konuyla ilgili sorulara, “Öyle birşey olmadı. Doğru, önceki gün eşim ve oğlumla birlikte Genel Müdür Yardımcısı’nı ziyarete gittik. Oğlum bankanın PAF takımında oynadığı için tanışıyoruz. Ancak iddialar tamamen asılsız” yanıtını verdi.



