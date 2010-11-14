-BAŞKENTİ "ŞANGHAY" GİBİ AYDINLATACAK ŞANGHAY (A.A) - 14.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2011 yılında Başkenti yeni bir ışıklandırma sistemine kavuşturacaklarını belirterek, ''Şanghay'da en çok ışıklarla aydınlatmalardan etkilendim. 2011'de başta belediye binası olmak üzere Kızılay, Şanghay'da olduğu gibi pırıl pırıl ışıklarla aydınlatılmış bir sistemle donatılacak'' dedi. Gökçek, Şanghay'da düzenlenen Ankara Kültür Günleri kapsamında Jin Jiang Tower Otel'de gazetecilerle yaptığı toplantıda, Şanghay'daki nehir gezisinin kentin ışıltılı muhteşem görüntüsünün gözler önüne serildiği bir ortam oluşturduğunu söyledi. Ankara'ya Şanghay'daki ışıl ışıl ortamı getirmek istediklerini dile getiren Gökçek, şöyle devam etti: ''2011'de başta belediye binası olmak üzere Kızılay, Şanghay'da olduğu gibi pırıl pırıl ışıklarla aydınlatılmış bir sistemle donatılacak, yapılacak yeni düzenlemeyi beğendireceğimizden eminim, Avrupa'da farklı aydınlatma şekillerini inceledik. Ancak hangisini yapacağımıza karar vermedik. Amerika'daki daha çok hoşuma gitti. Projektörler konuluyor ve binaya yansıtma yapılıyor. Kale ve Hacıbayram için de aydınlatmalar düşünüyorum. Onlar Şanghay'ın mantalitesiyle aydınlatılacak. Belediye binası için ise bina üzerinde görüntüyle şov yapma sistemini uygun görüyorum. Mesela, bina yıkılıyor, içinde top oynuyorlar, ya da binanın içinden balıklar geçiyor, şelaleler akıyor gibi. Ayrıca hipodromda da bu tarzda görsel şov yapılabilir.'' Şanghay'da birkaç firmayla elektrik kullanımı konusunda görüşme yapacağını belirten Gökçek, köprü altı aydınlatma sisteminden de oldukça etkilendiğini söyledi. Şanghay'da çok katlı muhteşem köprüler bulunduğunu anlatan Gökçek, ''Şehrin tam göbeğinde 5 katlı bir köprü var. Kızılay gibi bir göbekten akışı sağlıyor. Çinliler çirkinliği örtebilmek için aşağıları ağaçlandırmış, bol bol sarmaşıklar koymuş, yanlardan kısa çalı gruplarını indirerek bunu aydınlatma ile görselleştirmişler. İnsan oradan geçmek istiyor'' diye konuştu. -''AYDINLATMA TURİST ÇEKER''- Kamu binaları ve Ankara'nın bazı binalarının aydınlatılması için Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alma hazırlığında olduklarını bildiren Gökçek, şöyle devam etti: ''Belediye olarak aydınlatacağımız alanın altyapısını yapacağız, kurum ise elektrik parasını ödeyecek. Görselliğin mükemmel hale gelmesi için böyle bir uygulama neden olmasın? Armada'dan Ankamall'den geçiyorsunuz bir aydınlatma yok değil ama masraftan kaçınmışlar. Ankara'ya 40-50 trilyon sarf etseniz namı yürür ne derseniz deyin. Aydınlatma turist çeker. Belediye olarak öncülük ettik ve Esenboğa yoluna tuğla görünümlü giydirmeleri yaptık. Bunun gibi ön cephelerin düzeltilmesi için kaynak arttırmak gerekir.'' Sanghay'da düzenlenen kültür etkinliklerinde belediye başkanı olarak ''devlet başkanları gibi'' karşılandıklarını ve ağırlandıklarını ifade eden Gökçek, ''Tüm bunlar gösteriyor ki ikili münasebetler çok iyi ve Sanghay'da düzenlediğimiz etkinlikler Çin televizyonunda da geniş bir şekilde yer aldı. Çin'de Türkiye'nin reklamını yapmak istesen böyle yapamazsın bu tür fırsatları kaçırmamak lazım'' dedi. Belediye başkanlarının kendi aralarında kurduğu kişisel ilişkilerin birçok uluslararası sıkıntıyı da ortadan kaldırdığını ifade eden Gökçek, geçmiş dönemde Moskova ve Seul Belediye başkanları ile sağladığı iyi ikili ilişkiler sayesinde ülkeler arası bazı sorunların çözüldüğünü söyledi. Gençlik Parkı'nda devam eden ''Su Oyunları Anketi''nin ilk günkü sonucu olarak yüzde 65 'evet', yüzde 35 'hayır' sonucunu aldıklarını belirten Gökçek, halkın önceden Gençlik Parkı'na yapılacak su oyunlarının içeriğini bilmesini ve tepkisini önceden ortaya koymasını istediği için anketin düzenlendiğini söyledi. Gökçek, sonucun 'evet' çıkması halinde Su Oyunları Projesi'nin gerçekleşeceğini bildirdi. -KIZILAY'IN TRAFİĞE KAPATILMASI- Bir gazetecinin Kızılay'ın trafiğe kapatılıp kapatılmayacağı sorusu üzerine Gökçek, ''Metro'nun çarşı olan katı yeraltı yollarının yapılacağı bir yer olarak düşünülseydi sadece belediye otobüsleri yukarıdan geçebilirdi, o zaman Kızılay da trafiğe kapalı yaya yolu düşünülebilirdi şimdi düşünemiyoruz'' diye konuştu. Büyükşehir belediyesi çalışanlarına ilişkin daha sıkı bir denetim yapılacağını belirten Gökçek, kadın lokalleri, gençlik merkezleri ve çocuk kulüplerinde üniversitesi mezunu gençler alarak hep sözleşmeli çalıştırdıklarını anlattı. Son dönemlerde bir düzensizlik gördüğüne işaret eden Gökçek, ''Bakıyorum oturuyorlar. Haber saldım, aniden gideceğim çocukları oturur görürsem geçmiş ola. Sen insanlarla birebir ilgilenmezsen bu işler böyle yürümez'' dedi. Şanghay'daki bisiklet yollarının benzerlerini Ankara'ya da yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Gökçek, şu yanıtını verdi: ''Ankara'da bisiklet yolunu hep düşünmüşümdür ama kaza çok olur diye endişe de duymuşumdur. Aslında Başkenti Bahçelievler, Çayyolu gibi semtler bisiklet kullanımına son derece elverişli bölgelerdir. Bu bölge için düşünülebilir. Birçok ülke gezdim hiçbirinde Şanghay'da olduğu gibi bariyerlerle bisiklet yolunun ayrıldığını görmedim. Bu sistemle yapılabilir ama her yere değil'' diye