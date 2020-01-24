Başkentgaz yetkilileri: Havalar ısınıncaya kadar geçmiş borçlara karşılık kesinti yapılmayacak

Geçen haftalarda, doğalgaza gelen zammın faturaya yansımasıyla vatandaşın önceden aldığı 100 liralık gazdan bu yansıtma sonucu geriye 5 liralık gaz kaldığına yönelik şikâyetler geldi. Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, BOTAŞ'tan gelen gazı depolayamadıkları için zammın yansıtıldığını ve yaklaşık 200 bin abonenin Başkentgaz'a 3.8 milyon TL borçlandığını açıkladı. Konuya ilişkin bilgi veren Başkentgaz yetkilileri, “Havalar ısınıncaya kadar geçmiş borçlara karşılık kesinti yapılmayacağının" bilgisini verdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Başkentgaz yetkilileri, EPDK'nın aldığı karar doğrultusunda geçmişe dönük borç kaç lira olursa olsun abonenin gaz almak için verdiği paranın en fazla yüzde 50'sinin eski borca kesildiğini, geri kalan yüzde 50'sine de gaz yüklendiğini söyledi. 100 liranın 95 lirasının borca kesilmesi ve benzeri olayların PTT ile yaşanan karşılıklı bir teknik aksaklıktan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü belirten yetkililer, “Havalar ısınıncaya kadar geçmiş borçlara karşılık kesinti yapmayacağız” dedi.