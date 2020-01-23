Ankaralılar zamsız dönemde aldığı doğalgazı şimdi kullanmak için ekstra para ödeyecek

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, son dönemde kartlı sayaçlarla ilgili şikâyetlerin artması üzerine bir değerlendirme yapan Başkentgaz Genel Müdürü Yüksel, Türkiye'de 17 milyona yakın doğalgaz abonesinin yaklaşık 700 binin kartlı sayaç kullandığını bildirdi. Doğalgaz dağıtım şirketi olarak gazı doğrudan BOTAŞ'tan alıp halka ulaştırdıklarını, depolama imkânı olmadığı için de doğalgaza gelen zamları doğrudan fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını anlatan Yüksel, bu nedenle kartlı sayaçlara zamdan önce doğalgaz yükleyen vatandaşlara daha sonra zammın yansıtılmasının hem hukuki dayanağı olduğunu hem de zorunluluğu bulunduğunu söyledi.

"Yüzde 10'luk indirim nedeniyle de 21.2 milyon TL iade etmiştik"

Aksi halde önceden alınmış doğalgazın tüm yükünün dağıtıcı şirketlere kaldığına işaret eden Yüksel, son bir yılda zamlardan dolayı 12.7 milyon TL abonelere ilave fark çıkardıklarını, geçen yıl ocak ayında yapılan yüzde 10'luk indirim nedeniyle de 21.2 milyon TL iade yaptıklarını anlattı. Yüksel, borcu BOTAŞ'a peşin ödediklerini ancak 200 bin abonenin kartına yükletme yapmadığı için 3.8 milyon liralık alacağı tahsil edemediklerini, bu abonelerin ilk gaz doldurmalarında 3.8 milyon liralık daha az gaz vereceklerini bildirdi.

Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kartlı sayaç abonelerine sonradan çıkarılan zammın önlenmesi için dava açtığının hatırlatılması üzerine, “Eğer yönetmelik iptal edilirse doğalgaza gelen zamlar da indirimler de bizim üzerimizde kalır” dedi.

"En ucuza ısınma doğalgazda"

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, olağanüstü boyutlara çıkan doğalgaz faturalarının hatırlatılması üzerine de, “Biz şirket olarak aracıyız. Gazı bir yerden alıp bir yere ulaştırıyoruz. Fiyatları belirlemiyoruz. Tedarikçinin gaz fiyatı artınca doğal olarak gaz faturaları da yükseldi” dedi. Yüksel, faturaların yüksekliği yüzünden bazı dar gelirli vatandaşların elektrik ve kömür gibi alternatif enerjilere geçmek zorunda kaldığına ilişkin soruya da, “Ankara'da taşınmalar nedeniyle yılda 200 bin civarında abone değişikliği oluyor. Ancak abone sayısı ve talebi düşmüyor, aksine artıyor. Bizdeki kayıtlar halkın doğalgazı bıraktığı şeklinde bir bilgiyi doğrulamıyor. Alternatif enerji kaynakları da ucuz değil ne yazık ki? Doğalgaz şu anda en ucuz ve en konforlu enerji kaynağı” dedi.

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