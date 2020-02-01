"Başkentgaz'a, Ensar Vakfı'na bağış karşılığı, abonelerine geriye dönük zam yapma yetkisi verilmiş"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Ünal Demirtaş, Başkentgaz şirketinin Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, yardım parasını Ensar Vakfı'na 27 Aralık 2017 tarihinde gönderdiğini resmen açıkladığına dikkat çekerek, “Ne tesadüftür ki, şirket bu bağışı yaptıktan sonra, 29 Temmuz 2018 tarihinde Başkentgaz'ın çok istediği bir yönetmelik yayımlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yayımladığı o yönetmelikle doğalgaz zamlarının geriye dönük olarak halktan tahsil edilmesinin önü açılıyor. Yine ne tesadüftür ki, bu yönetmelik sayesinde, kartlı sayaçlı abonelerin yüzde 95'ine sahip olan Başkentgaz yüz binlerce aboneye geriye dönük zam talebiyle fatura gönderip milyonlarca lirayı halktan topluyor” diye konuştu.

"Başkentgaz abonelerin yaz aylarında doğalgaz satın almalarından çok rahatsızdı"

Demirtaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Başkentgaz, kartlı sayaç kullanan abonelerin yaz aylarında doğalgaz satın almalarından çok rahatsızdı. Çünkü, gaz önceden kartlara yüklendiği için, yüklemeden sonra gelen zamlar bu abonelere yansıtılamıyordu. Şirket, sonradan gelen zamları 650 bini aşkın kartlı doğalgaz abonesine yansıtabilmek için çok uğraştı. Ancak yasal dayanak bir türlü bulunamadığı için şirketin talebi karşılanamadı. Demek ki, en sonunda şirkete, ‘sen Ensar'a bağış yap, biz de senin bu isteğini yerine getirelim' denmiş olmalı ki, bağış kasaya girdikten sonra halkı mağdur eden hukuka aykırı yönetmelik yayımlandı. Başkentgaz, o yönetmelik sayesinde, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yapılan toplam yüzde 32'lik zamdan önce kartına gaz yükleten yüz binlerce aboneye ‘düzeltme' adı altında fatura gönderip zam farkını istedi. Yani çocuk taciziyle anılan Ensar'a gönderilen yardımın parası kışın ortasında Ankara halkından toplandı. Pahalı gaza parası yetmediği için evinde soğukta oturan yoksul halka yapılan bu zulüm vicdana sığmaz.”