-Başkente yeni logo ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ''bıyıklı kedi''den oluşan yeni logo, oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Danıştayın Ankara'nın amblemine ilişkin verdiği karara anlam veremediğini söyledi. Danıştayın kararının şahsi olduğunu öne süren Gökçek, kararla ilgili şikayetlerini ilgili makamlara taşıyacaklarını kaydetti. Gökçek'in konuşmasının ardından oylamaya sunulan başkentin yeni logosu, 31 ''hayır'' oyuna karşı 59 ''evet'' oyuyla kabul edildi. Ankara 7. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla alınan kedili logo kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti. Danıştay 8. Dairesi ise Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararını bozarak, Ankara'nın ambleminin ''Hitit Güneşi'' olduğuna karar vermişti.