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Yaşam

BAŞKENTE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ ANKARA (A.A)

11 Aralık 2010 01:03

-BAŞKENTE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Ankara'da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Dikmen, Yıldız, Or-An gibi yüksek semtlerde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken ana güzergah ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin arterlerinde ve yüksek noktalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuzlama ve kar küreme ekiplerinin hazır bekletildiği gözlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Avni Kavlak, yaptığı açıklamada, kar yağışıyla birlikte Esenboğa, Samsun, Eskişehir, İstanbul ve Konya yolları ile ana güzergahlarda 41 ayrı ekibin karla mücadele için 24 saat süreyle kesintisiz olarak görev yapacağını söyledi. Trafiğe çıkacak araç sürücülerine de çağrıda bulunan Kavlak, araçları kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan şoförleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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