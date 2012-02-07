-Başkente 250 yeni otobüs ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna körüklü, doğalgazlı, özürlü asansörlü, klimalı ve kameralı 250 yeni otobüs katıyor. Yeni otobüslerin alımı için ihale işlemlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayından itibaren yeni araçları başkent trafiğine çıkaracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konuya ilişkin açıklamasında, gelişen teknoloji ve Ankaralıların şikayet ve ihtiyaçları doğrultusunda otobüs filosunu sürekli yenilediklerini bildirdi. Gökçek, bin 90'ı doğalgazlı, bin 786 otobüsten oluşan ulaşım filosuna, tamamı yüksek teknolojiye sahip 250 yeni körüklü aracın daha ekleneceğini bildirdi. -''Sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya da örnek oldu''- Gökçek, EGO Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bugüne ilklere imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti: ''Otobüs sayısını belirli aralıklarla artırarak sürekli güçlenen EGO Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin en çevreci filosuyla en kaliteli hizmeti veriyor. Başkentte toplu taşımanın yüzde 27-30'u EGO otobüsleri ile yapılıyor. Gelişen teknoloji ile başkentlilerin şikayet ve ihtiyaçları doğrultusunda filosunu sürekli yenileyen EGO Genel Müdürlüğü, 2007-2010 yılları arasında teslim alınan 450'si klimalı bin 90 doğalgazlı araç ile sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da örnek oldu. Avrupa'nın en çevreci otobüs filosu Ankara'da. Genel Müdürlük, bünyesindeki toplam bin 786 otobüsle Ankara'da yılda ortalama 200 milyon kişiyi taşıyor.'' Otobüs filosunu geliştirmek için de yeni otobüs alımı ihalesinin tamamlandığını belirten Gökçek, EGO filosuna temmuz ayından itibaren ilk partide 50 otobüsün katılacağını kaydetti.