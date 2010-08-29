-BAŞKENT TRAFİĞİNE 30 AĞUSTOS DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü törenleri dolayısıyla Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos'taki törenler sırasında alınacak trafik önlemleri çerçevesinde trafiğe kapatılacak yollar ve saatleri şöyle: Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenler nedeniyle, Çiftlik Kavşağı, Migros (Akköprü) Kavşağı, Kazım Karabekir Kavşağı, Konya Yolu (Gazi Hastanesi Kavşağından Emniyet Müdürlüğü önüne kadar olan kısım), Ulaştırma Kavşağı, İstanbul Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Hipodrom Caddesi ve Yenimahalle Köprüsüne kadar olan yol güzergahı, 08.15-13.00 saatleri arasında; Anıtkabir'deki tören sırasında Gençlik Caddesinin Tandoğan kavşağından geliş istikametinin sağ şeridi ile Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi'ne gidiş istikametinin sağ şeridi 07.30'dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar; Genelkurmay Başkanlığında 09.45'de yapılacak tören nedeniyle Milli Müdafaa Caddesi 08.45'ten törenin bitimine kadar trafiğe kapatılacak. -SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR- İstanbul yolundan Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücüler, Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Kızılay istikametine gidecek sürücüler Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı- Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan Çankaya istikametine gidecek sürücülerin Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-Konya yolu-Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahlarını tercih edebilir. Samsun yolundan Konya yoluna gidecek sürücüler, Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Konya yolundan Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den İstanbul yoluna gidecek sürücülerin Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, Keçiören'den şehir merkezi istikametine gidecek sürücüler de Fatih Caddesi-İrfan Başbuğ Caddesi-Ulus güzergahlarını kullanabilir.