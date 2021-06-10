T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Başkent'te sanatçılar açık hava konserlerine devam ediyor

10 Haziran 2021 09:35

Ankara’da Covid-19 salgınından dolayı sahne alamayan sanatçılar, açık hava konserlerine devam ediyor.

Çankaya Belediyesi tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sahne alamayan sanatçılara destek amaçlı proje başlatıldı.

Çankaya Belediyesine başvuran sanatçılar, durumları değerlendirildikten sonra 'Çankaya Bir Sahne' etkinlikleri kapsamında konser verebiliyor.

Çankaya’da bulunan Kuğulu Park ve Bahçelievler Eser Park’ta açılışı gerçekleşen konser etkinlikleri devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Bahçelievler Metin Oktay konserinde Evren Kalaycıoğlu, Slug's ve Sinağrit Baba sahne aldı. Konserler 18 Haziran'a kadar devam edecek. (İHA)

KoronavirüsÇankaya Belediyesisanatçıkonser
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24