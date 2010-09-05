-BAŞKENT RAMAZAN BAYRAMINA HAZIR ANKARA (A.A) - 05.09.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentlilerin, Ramazan Bayramını rahat, huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Bayram süresince Ankara'ya gelecek veya şehir dışına çıkacak vatandaşların huzurunu sağlamak için AŞTİ'de denetimlerini artırdığı, şehir içi ulaşımı sağlayacak özel halk otobüsü, dolmuş ve taksilerin de ulaşım ekiplerince denetleneceği bildirildi. Açıklamada, Çevre Zabıtası ekiplerinin, takviyeli olarak denetimlerini sürdürerek, kaçak kömür, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili şikayetleri değerlendireceği ifade edildi. Zabıta Daire Başkanı Mehmet Ercan, hafta sonuyla birleşerek 4,5 gün yaşanacak Ramazan Bayramı tatili süresince Başkentlilerin alışverişlerini rahat ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri için işportacıların bulvar ve caddeleri işgal etmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince, Başkentin cadde ve bulvarlarının Ramazan Bayramı öncesinde temizleyeceğinin belirtildiği açıklamada, görsellik anlamında olumsuz teşkil eden çöplerin ve molozların toplanacağı, duvarlara ve yollara yazılan yazıların da silineceği ifade edildi. -MEZARLIKLARA SERVİS DÜZENLENECEK- Ramazan Bayramı süresince Karşıyaka ve Cebeci Asri mezarlıklarına servislerin düzenleneceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Karşıyaka Mezarlığını ziyaret edecek vatandaşlar, 3 gün boyunca metro hattında bulunan 'Hastane Durağı'ndan saat 06.00'dan itibaren 10 dakikada bir Karşıyaka Mezarlığına taşınacak. Cebeci Asri Mezarlığını ziyaret edecekler için de Bayram sonuna kadar Sıhhiye Köprüsü üzerinden Ulus Anafartalar Çarşısı ve Zafer Çarşısı önünden yarım saatte bir servis kaldırılacak. Vatandaşların rahat ve huzur içinde kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için Karşıyaka Mezarlığı içinde 10 tane servis aracıyla özel ring seferleri de devam ederken, 3 günlük bayram süresince 4 adet servis de destek olacak. Ayrıca ziyaretçiler, Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarının girişlerinde 'Mezarlık Bilgi Sistemi'nde (MEBiS) yer alan kiosklar sayesinde yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu harita çıktısı da alarak kolaylıkla bulabilecek. Bayram süresince önceki bayramlarda olduğu gibi yine Karşıyaka ve Cebeci Asri mezarlıklarının kapı girişlerine kurulacak çadırlarda çay, kolonya ve bayram şekeri ikramı yapılacak. Rahatsızlanan vatandaşlar için de Karşıyaka Mezarlığının 2. ve 5. kapısında 2 doktor ve 2 hemşire hazır bulundurulacak. Bunların yanında her yıl olduğu gibi mezarlıklarda Bayram süresince hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okunacak ve nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri görev başında olacak.'' -AŞTİ, 59 SABİT 53 HAREKETLİ KAMERAYLA İZLENECEK- BUGSAŞ Genel Müdürü Ruhi Kurnaz, bayram nedeniyle yaklaşık 450 bin kişinin giriş-çıkış yapmasını bekledikleri AŞTİ'de, güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirterek, son teknoloji ürünü 59 sabit ve 53 hareketli kamerayla 24 saat AŞTİ'yi izlediklerini, 200 özel güvenlik personeliyle de Başkentlilerin ve ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahatlerini yapmalarını sağladıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki hizmetlerin aksamaması için Bayramda nöbetçi personel uygulamasına da gidileceği ifade edilen açıklamada, 188 Alo Ambulans hizmetinin bayram boyunca kesintisiz sürdürülerek, Ankaralıların yardımına koşulacağı, itfaiye ve cenaze hizmetlerinin yanı sıra ASKİ Kanal Arıza ekiplerinin de 24 saat görev yaparak, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacakları kaydedildi.