-BAŞKENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmesi için çeşitli önlemler aldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, belediye, bayramda da tüm birimleriyle Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek. Denetimlerine ara vermeden Kurban Bayramı süresince de devam edecek Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaçak hayvan girişlerini önlemek için denetimlerini artırırken, şehir içi ulaşımı sağlayacak özel halk otobüsü, dolmuş ve taksiler de ulaşım ekiplerince denetlenecek. Çevre zabıtası ekipleri ise takviyeli olarak denetimlerini sürdürerek, kaçak kömür, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili şikayetleri değerlendirecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu tatilleriyle birleşerek 9 güne çıkan bayram tatili boyunca, başkentlilerin alışverişlerini rahat ve güvenli bir ortamda yapabilmeleri için işportacıların bulvar ve caddeleri işgal etmelerine izin vermeyecek. -CADDE VE SOKAKLARDA BAYRAM TEMİZLİĞİ- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ilaçlama ekipleri de bayram süresince, kurban kesim yerlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yaparak, başkentlilerin sağlıklı bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlayacak. Başkentin tüm cadde ve bulvarlarında bayram temizliği yapılacak. Kurban Bayramı öncesi, süpürme ve yıkamanın dışında görsellik anlamında olumsuzluk teşkil eden çöpleri ve molozları da toplayacak olan Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, duvarlara, yollara yazılan yazıları da silecek. -MEZARLIKLARA SERVİS- Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Mezarlığı'nı ziyaret edecek vatandaşlar için metro hattında bulunan ''hastane durağı''ndan 4 günlük bayram süresince saat 06.00'dan itibaren 10 dakikada bir ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Ayrıca Cebeci Asri Mezarlığı'nı ziyaret edecekler için de bayram sonuna kadar Sıhhiye Köprüsü üzerinden, Ulus Anafartalar Çarşısı ve Zafer Çarşısı önünden yarım saatte bir servis kaldırılacak. Vatandaşların rahat ve huzur içinde kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için Karşıyaka Mezarlığı içinde 10 servis aracıyla özel ring seferleri düzenlenecek. Ayrıca ziyaretçiler, Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarının girişlerinde ''Mezarlık Bilgi Sistemi''nde (MEBİS) yer alan kiokslar sayesinde yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu harita çıktısı da alarak kolaylıkla bulabilecek. Bayram süresince, önceki bayramlarda olduğu gibi yine Karşıyaka ve Cebeci Asri mezarlıklarının kapı girişlerine kurulacak çadırlarda vatandaşlara çay ve kolonya ikramı yapılacak. Ayrıca rahatsızlanan vatandaşlar için Karşıyaka Mezarlığı'nın 2. ve 5. kapısında iki doktor ve iki hemşire hazır bulundurulacak. Bunların yanında her yıl olduğu gibi mezarlıklarda bayram süresince hoparlörlerden Kur'an-ı Kerim okunacak ve nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olacak. -ACİL NUMARALAR BAYRAMDA DA 24 SAAT HİZMETTE Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki hizmetlerin aksamaması için bayramda nöbetçi personel uygulamasına da gidecek olan Büyükşehir Belediyesinin ''188 Alo Ambulans'' hizmeti bayram boyunca kesintisiz sürdürülerek, Ankaralıların yardımına koşmaya devam edecek. İtfaiye ve cenaze hizmetlerinin yanı sıra ASKİ kanal arıza ekipleri de 24 saat aralıksız görev yaparak, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlar, Belediye ile ilgili ihtiyaç ve şikayetlerinde ''Mavi masa: 153, Su ve Kanal Arıza: 185, İtfaiye: 110, Alo Cenaze: 188, Alo Doğum: 188, Zabıta: 2317984–2296691'' telefonlarına müracaat edebilecek.