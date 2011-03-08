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Yaşam

BAŞKENT KAR ALTINDA ANKARA (A.A)

08 Mart 2011 23:08

-BAŞKENT KAR ALTINDA ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Başkentte sabah saatlerinden bu yana süren yoğun kar yağışı ve tipi, mesai saati bitiminde evlerine dönmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Mesai bitiminin ardından oluşan trafik yoğunluğuna kar ve tipi engeli de eklenince Ankara'da trafik felç olma noktasına geldi.  Başkent trafiğinin ana hatları Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul yollarında trafik durma noktasına gelince Emniyet ekipleri özellikle bu yollarla, Turan Güneş Bulvarı, Çankaya Caddesi ve Cinnah Caddesi bölgesinin açık tutulması için tuzlama araçlarının buralara yönlendirilmesi talimatını verdi.   Ekipler, trafiği rahatlatmak amacıyla servis araçlarını da bulundukları yerlerde bekletti.  Bazı yerlerde körüklü otobüsler de yollarda kaldı.  Özellikle merkeze gidişler ve Çankaya istikametindeki evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar, tıkanan trafik nedeniyle toplu taşıma araçlarından inerek evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Kimi vatandaşlar ise özel araçlarını en uygun yere park ederek yürümeyi ya da toplu ulaşım araçlarını tercih ediyor.

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