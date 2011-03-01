-BAŞKENT İTFAİYECİLERİNE "ÖZEL" EĞİTİM ÇUBUK (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamp kuran Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye erleri, aldıkları eğitim ve gösterdikleri performanslarla komandoları aratmıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çeşitli afetlere yönelik eğitim ve tatbikatlar yapmak üzere Çubuk 2 Barajı yakınlarına kamp kurdu. Bölgedeki dik yamaçlarda halatlar kullanarak yapılan eğitimler kapsamında kimi ekip üyeleri de baraj sularında arama kurtarma tatbikatlarına katıldı. Aldıkları eğitimler ve gösterdikleri performans ile komandoları aratmayan itfaiye erleri, doğal ortamda yangın, sel ve deprem afetlere yönelik arama kurtarma çalışmaları yaptı. Kimi zaman psikolojik testlere de tabi tutulan itfaiyeciler, ekip organizasyonu konusunda da özel olarak eğitildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen eğitim programı kapsamında, gece ve gündüz tatbikatlarının yapıldığı belirtilirken, teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıldığı vurgulandı. İtfaiyecilerin eğitimlerini yürüten İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan eğitmen Ramazan Çalışır, Ankara'daki programın yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi. Eğitim ve tatbikatların son derece başarılı geçtiğini aktaran Çalışır, ''Burada eğitim gören arkadaşlarımız daha sonra Ankara itfaiyesindeki diğer personele eğitim verecek. Biz buradaki eğitimlerde İstanbul ve Ankara itfaiyeleri olarak tanık olduğumuz olayların senaryolarını burada taşıyoruz. Müdahalelere yönelik ortak hareket tarzı geliştiriyoruz. Bir nevi yaşanan sorunlara karşı ortak zeka oluşturarak çözüm yolları arıyoruz'' dedi. Verilen eğitimlerin özellikle dağlık alanlardaki yüksek düşme, yaralanma, kuyulara düşme ve çeşitli afetler sonrası kurtarma çalışmalarına yönelik olduğunu vurgulayan Çalışır, bu nedenle çalışmaların hem gece hem de gündüz devam ettiğini bildirdi. Çalışır, eğitimlerin çeşitli açılara yerleştirilen kameralarla da kayıt altına alındığını belirterek, bu görüntülerin diğer personelin eğitimlerinde de kullanılacağını sözlerine ekledi.