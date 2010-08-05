-BAŞKENT DOĞALGAZ'DA SON TEKLİFLER YARIN ALINACAK ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan, daha sonra iptal edilen Başkent Doğalgaz Dağıtım'da son teklifler, yarın alınacak. İhalesi tartışma yaratan Şirket'in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilecek nihai pazarlık görüşmelerinde, şirketin yüzde 80 oranındaki hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecek. Alınan bilgiye göre, 2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip Başkentgaz'ın, 1,2 milyon abonesi bulunuyor. Geçen yıl 2,1 milyar metreküp doğalgaz satışı gerçekleştiren şirket, 8 bin kilometre (km) boru hattına sahip ve 1000'in üzerinde doğalgaz dağıtım istasyonu işletiyor. ÖİB, şirket sermayesi 700 milyon lira olan Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nde bulunan yüzde 80 oranındaki 560 bin adet hisseyi satış yöntemiyle özelleştirmek için 13 Mayıs 2010 tarihinde ihaleye çıktı. Kapalı zarf içinde teklif alma ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye katılabilmek için teklif sahiplerinden, 20 milyon dolar geçici teminat alınacak. Öte yandan, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirilmesi için ilk ihale 2008 yılının Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşmişti. İhalede en yüksek teklifi 1 milyar 610 milyon dolarla Global Yatırım Energaz, ikinci en yüksek teklifi de Elektromed vermişti. En yüksek teklifi her iki şirketin de yükümlülüklerine yerine getirememesi üzerine ihale iptal edilmişti. Belediye, şirketin 50 milyon dolarlık teminat mektubunun nakte çevrilmesi için işlem başlatmış, ancak şirket karşı dava açmıştı. Daha sonra, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 hissesine tekabül eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınarak, ihalenin ÖİB tarafından gerçekleştirileceği karara bağlanmıştı. Kararla söz konusu hisselerin başka bir işleme gerek olmadan ve bedel alınmaksızın ÖİB'ye devredildi, şirketin belediye ile olan ilişkisi kesilerek ÖİB'ye bağlandı ve söz konusu hisselerin satış yöntemiyle satılması için özelleştirme işlemlerine başlandı. Bu arada, ÖİB tarafından özelleştirme neticesinde elde edilen gelirlerden, özelleştirme giderlerinin düşülmesinin ardından, BOTAŞ ve Hazine'ye olan borçların ödemesi yapıldıktan sonra, arta kalan tutar belediyeye aktarılacak. Özelleştirme işlemleri iki yıl içinde tamamlanacak. -BAŞKENT DOĞALGAZ A.Ş- İkinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz A.Ş, 2037 yılına kadar geçerli olan 30 yıllık doğalgaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1,2 milyon abonesi bulunuyor. Geçen yıl, 2,1 milyar metreküp doğalgaz satışı gerçekleştiren şirket, 8 bin 300 kilometre uzunluğunda boru hattına ve 1012 adet doğalgaz dağıtım istasyonunu içeren bir şebekeyi yönetiyor. Şirket, hem abone sayısında hem de doğalgaz satış hacminde istikrarlı bir büyüme gösterirken, 2003 ve 2009 yılları arasında abone sayısı ve doğalgaz satış hacmindeki yıllık ortalama artış sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.