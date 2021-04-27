Başkent Doğalgaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu

Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Bloomberg'in haberine göre şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre toplam 1.897.564 milyon abonesi olan şirket yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip.

Şirket, Ankara Belediyesi mücavir alan sınırlarında (Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç) münhasır doğal gaz dağıtım hacmine sahip. Ankara'nın 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapan şirketin halka arzı, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.