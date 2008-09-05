Başkent "caz"a hazırlanıyor

Caz müziğin efsane isimleri Chick Corea ve John McLaughlin, 30 yıl aradan sonra yeniden aynı sahneyi paylaşacakları Avrupa konserler dizisi kapsamında 31 Ekimde Ankara'da konser verecek.



Miles Davis ile çalıştıkları 1970'li yıllarda aynı sahnede yer alan Corea ve McLaughlin, Avrupa'da 17 konserde bir araya gelecek. İki dev sanatçı bu kapsamda, Ankara'da 31 Ekim Cuma günü Anadolu Gösteri Merkezi'nde de Ankara seyircisini selamlayacak.



Chick Corea ile John McLaughlin'e bu konserde basta Christian McBride, saksofonda Kenny Garrett ve davulda Vinny Colaiuta eşlik edecek. Konserin biletlerinin, biletix aracılığıyla satışa sunulacağı ve öğrenciler için indirimli bilet satışı yapılacağı belirtildi.