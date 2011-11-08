Başkent 32 yıllık derdinden kurtuluyor

T24 - Ankara'nın meydanına ismini veren Kızılay'a ait binanın 1979'da yıktırılmasının ardından başlayan, yeni yapılan binanın hizmete açılamamasıyla devam eden ''Kızılay binası'' sorunu, binanın alışveriş merkezi (AVM) olarak hizmet verecek olmasıyla son buluyor.







Gaziosmanpaşa'daki ''Çankaya Oteli'' ve Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ''Marmara Oteli''yle birlikte uzun yıllardır Ankara'nın sorunlu yapıları arasında yer alan ''Kızılay Binası''nda mutlu sona yaklaşıldı.





2009 yılındaki ihaleyle 114 milyon 202 bin 479 dolar karşılığında 25 yıllığına Karsaklar-Sementa Tekstil-Tango Tekstil-Renkyol Yapı-Güvensoy İnşaat Ortak Girişimine kiraya verilen bina, yaklaşık 1 yıldır devam eden tadilatla AVM konseptine uyduruldu.





Tadilatın ve kiralama çalışmalarının bitmesiyle bu ay sonunda ''Kızılay Alışveriş Merkezi'' adıyla açılacak bina, Ankara'nın 38'inci AVM'si olacak.







Hedef en çok ziyaret edilen AVM





Kızılay AVM Genel Müdürü Mustafa Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bodrum, 7 kat ve zemin dahil toplam 12 katta sahip binanın tadilatının birkaç hafta içinde biteceğini belirterek, AVM'de giyimden gıdaya, elektronik eşyadan kozmetiğe kadar farklı sektörlerdeki 110 mağazanın hizmet vereceğini söyledi. Ankara'nın en çok ziyaret edilen AVM'si olmayı hedeflediklerini ifade eden Tosuner, ''Yapılan istatistiklere göre Kızılay Meydanı'nda günde 1,5 milyon kişi yürüyor. Biz bunun sadece yüzde 3'üne talibiz. Bu da 45-50 bin kişi demek. Bu anlamda şehrin meydanında olması ve Ankara Metrosu'ndan AVM'ye tünelle direk geçişin yapılabilmesi en büyük avantajımız'' dedi.





Ziyaretçileri arasında ağırlıklı olarak gençlerin ve kadınların olacağını öngördüklerini aktaran Tosuner, vatandaşların aradıkları her şey bir arada bulabilecekleri için AVM'nin Kızılay esnafı üzerinde olumsuz etkiye neden olacağını söyledi.





