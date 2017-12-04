Başkasıyla evlendi diye 11 yerinden bıçaklayıp, bacaklarından vurdu!

Antalya'da başkasıyla evlendiği için uzun süre yerini aradığı eski eşi S.A.'yı 11 kere bıçaklayan daha sonra da tabancayla sağ diz kapağı ve topuğundan vuran R.K. polisin tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Uzun süre yerini aradı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan R.K. ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen R.K., uzun süre yerini aradığı S.A.'nın Şafak Mahallesi'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.'yı takibe alan R.K., sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.'ya hakaret eden R.K., belinden çıkardığı 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan R.K., daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

S.A.'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

S.A.'yı 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vuran R.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ruhsatsız tabancasına da el konulan R.K., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.