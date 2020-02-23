Başkasının kartıyla otobüse bindiği anlaşılınca şoförün cep telefonunu aldı, takas yaptı!

Ankara Keçiören'de Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförü Özkan Tuncay, bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark edip karta el koydu. Tepki gösteren vatandaş, kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu aldı, karta karşılık takas yaptı.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, geçen cuma günü sabah saatlerinde Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na bağlı olan ve Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi.

ÖHO şoförü Özkan Tuncay, yaşanan olayı şöyle anlattı: "İncirli Lisesi durağından binen bir kişi kartını validatöre okuttuktan sonra 'Karta bakabilir miyim?' dedim. Baktığımda başka bir çocuğa ait fotoğrafın olduğunu gördüm. Kartı alıp sol tarafa koydum. Kartı almak için üstüme eğilerek karta uzandı alamayınca cep telefonumu aldı. 'Bu kartı EGO'ya teslim edeceğim gidip oradan teslim alacaksınız' dedim. O da 'Ver kardeşim kartımı, çocuğumu almaya gidiyorum' dedi. 'Başkasının kartını kullanıyorsunuz, kamera kaydediyor' dedim. Otobüsten indi, 'Telefonunu kartı verirsen alırsın, saçmalama' dedi. Karta karşılık telefonu geri verdi. O an telefon lazım olur diye aldım. Yoksa telefonu bırakır giderdim, karakola şikâyetçi olurdum hemen bulurlardı.