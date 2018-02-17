T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, başkasına ait 2 katlı villayı kendilerinin gibi göstererek satışa çıkaran 2 kişi, gözaltına alındı

17 Şubat 2018 15:20

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, başkasına ait 2 katlı villayı kendilerinin gibi göstererek satışa çıkaran 2 kişi, gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara\'da oturan H.B.A.\'ya ait olduğu tespit edilen Ahmetbeyli Mahallesi Yonca Sitesi\'ndeki 2 katlı villayı, H.K. ve Y.G.\'nin kendilerine ait göstererek satmaya çalıştığını belirledi. Şüphelilerin villaya müşteri getireceği zamanı bekleyen ekipler, düzenlenen operasyonla H.K. ve Y.G.\'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İZMİRJandarma KomutanlığıAnkaraAhmetbeyli Mahallesi Yonca SitesiGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24