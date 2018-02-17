Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, başkasına ait 2 katlı villayı kendilerinin gibi göstererek satışa çıkaran 2 kişi, gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara\'da oturan H.B.A.\'ya ait olduğu tespit edilen Ahmetbeyli Mahallesi Yonca Sitesi\'ndeki 2 katlı villayı, H.K. ve Y.G.\'nin kendilerine ait göstererek satmaya çalıştığını belirledi. Şüphelilerin villaya müşteri getireceği zamanı bekleyen ekipler, düzenlenen operasyonla H.K. ve Y.G.\'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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