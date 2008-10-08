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'Başkası olmaz'

Oya Başar, eski eşi Levent Kırca'ya hâlâ âşık olduğunu itiraf etti

08 Ekim 2008 03:00

Kanser tedavisi gördüğü sırada ani bir kararla boşanan Oya Başar, eski eşi Levent Kırca'ya hâlâ âşık olduğunu itiraf etti.

Ünlü sanatçı Filiz Akın'ın sunduğu sohbet programına konuk olan Oya Başar, samimi itiraflarda bulundu. Başar, 'Eski eşim Levent’le (Kırca) şu anda ayrıyız.;ama benim hayatıma Levent’ten sonra kolay kolay başkası giremez' dedi.

Yıllarını paylaştığı ünlü oyuncu Levent Kırca’ya çok aşık olduğunu belirten Başar, “Biz onunla çok zorlu bir dönem geçirdik. 5 yıl birlikte yaşadık, sonra evlendik. Toplam 30 yılımız birlikte geçti. Ayrıldıktan sonra iki kez yeniden birlikte olmayı denedik; ama olmadı. Şimdi daha huzurluyuz. En azından birbirimizi üzmüyoruz. Bundan sonra ne onun hayatına ne de benim hayatıma kolay kolay başkası giremez” diyerek duygularını açıkladı.

Yakalandığı kanser hastalığının tedavi süresince dostlarını tanıma fırsatı bulduğunu da belirten Başar, “Kendimi çok zengin hissediyorum; çünkü çok dostum var” dedi.

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