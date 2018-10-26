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Spor

Başkanvekili Enes Ünlüer: 'Başakşehir karşısında 3 puan almak istiyouz'

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor Başkanvekili Enes Ünlüer,  Medipol Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi

26 Ekim 2018 19:29

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Başkanvekili Enes Ünlüer,  Medipol Başakşehir karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek. Yeşil-Beyazlı ekipte Başkanvekili Enes Ünlüer yarın oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kayserispor maçından sonra takımın oynadığı tüm maçlarda iyi bir performans sergilediğini ancak istedikleri galibiyeti bir türlü alamadıklarını belirten Ünlüer, \"Yarın oynayacağımız Başakşehir maçında hem galip geleceğiz, hem de 3 haftalık galibiyet hasretimize son vereceğiz. Camia olarak yüzlerin gülmesini istiyoruz. Özellikle bu maçı kazanarak Rizespor deplasmanında elde ettiğimiz bir puanı daha kıymetli hale getireceğiz. Rize deplasmanına gelerek hem oyuncularımızı hem de bizleri gururlandıran taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Taraftarlarımızdan yarın oynanacak maçta da aynı desteği bekliyor, takımımıza gönül veren taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca vereceği destekle bu maçı kazanacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah hem iyi futbol hem de iyi bir sonuçla bu karşılaşmayı tamamlayarak, önümüzdeki maçlara daha özgüvenle çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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