'Başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi tartışılabilir'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ya da yarı başkanlık sisteminin anayasa sürecinde tartışılabileceğini söyledi.

Bugün önce Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ “Anayasa yazımı sürecinde başkanlık sistemini müzakere etmek lazım” şeklinde açıklama yaptı. Ardından Slovenya'da olan Başbakan Erdoğan da özel bir deyim kullanarak aynı konuda açıklamalarda bulundu.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda Bozdağ’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları şöyle konuştu, “Yeni anayasa çalışmalarında yazım süreci başladı. Bu süreç içinde tartışılabilir. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Tartışmaların sonucunda parlamento şu sisteme de geçebiliriz diyorsa. Bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmaz.”

'Fikirlerin müzakeresinden hakikat güneşi doğar'

Konuşmasına “Müsademe-i efkardan Barika-i hakikat doğar” şeklinde devam eden Erdoğan bu sözlerinin ardından gülümseyerek çevirmene “bu sözleri çevirirken biraz zorlanacaksın” dedi ve açıklamasını yaparak, “Yani fikirlerin müzakeresinden hakikat güneşi doğar” dedi.

'Biz burada rejime karşıyız'

Suriye'deki gelişmelerle ilgili de görüş belirten Başbakan Erdoğan, ''Biz burada rejime karşıyız. Bizim biliyorsunuz bir sözümüz var Türklerin: Zulüm ile abad olunmaz. Ve bizden de kimse zalimlerin yanında yer almamızı beklemesin'' şeklinde konuştu.

'Fransa'nın hiçbir zaman düşmanı olmadık'

Fransa'de seçimleri sosyalist François Hollande'ın kazanması konusunda da görüşlerini açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yı hiçbir dönem düşman olarak görmediklerini belirtti.

Erdoğan, "Fransa'da önümüzdeki ay parlamento seçimleri yapılacak. Bu aşamada bu konuda konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Sarkozy yönetimi bize karşı hep olumsuz bir tavır içinde oldu. Sarkozy'nin seçim öncesi koyduğu tavır ise kabullenebileceğimiz bir tavır değildi. Biz bu konuda sürekli çağrıda bulunduk, bir komisyon kurulsun. Biz dahil bütün devletler arşivlerini açsın" dedi.