T24 LogoT24 Logo
Politika

'Başkanlık sistemini değerlendirmek gerekir'

Meclis Başkanı Şahin, Başbakan Erdoğan'ın 'başkanlık sistemine geçiş' ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başkanlık sistemine geçiş' ile ilgili sözlerini değerlendirdi: "Başbakan'ın şahsi değerlendirmesi. Olumlu ve olumsuz yankılarını tartışmak gerekiyor."

Şahin, gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarını anımsatması üzerine, bu sistemin teorik olarak uzun süredir Türkiye'de tartışıldığını, Erdoğan'ın da bu açıklamalara katıldığını söyledi.

TBMM Başkanı Şahin, "Türkiye böyle bir sisteme geçer mi ne zaman geçer, bütün bunların kararını TBMM verecektir. Sayın Başbakan'ın görüşü, şahsi bir değerlendirmesidir diye düşünüyorum. Bunları ileri aylarda veya yıllarda değerlendiririz. Benim bu konuda 'iyi olur, gelmelidir' diye bir beyanımı beklemeyin" diye konuştu.

Aynı yöndeki bir başka soruyu yanıtlarken Şahin, tartışmalara saygıyla yaklaştığını ifade etti.

Şahin, "Olumlu veya olumsuz yönlerini değerlendirmiş değilim. Türkiye'ye ne getirir, ne götürür, başka ülkelerdeki örneklerinin mahsuru var mı faydalı yanları nedir, olumsuz yanları nedir, bütün bunları değerlendirmek gerekir. Bunların sonucunda bir karar
vermek daha isabetli olur diye düşünüyorum" dedi.


Erdoğan'ın açıklamaları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün köklü bir anayasa değişikliğine gidilecekse "Başkanlık Sistemi"nin 2011 seçimlerine girerken gündemlerine oturabileceğini ve bunu halka sorabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, "Aday olur musunuz?" sorusuna ise "Halkımın talebiyle alakalı bir konu" cevabını vermişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24