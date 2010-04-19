'Başkanlık sistemini değerlendirmek gerekir'

T24 - Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başkanlık sistemine geçiş' ile ilgili sözlerini değerlendirdi: "Başbakan'ın şahsi değerlendirmesi. Olumlu ve olumsuz yankılarını tartışmak gerekiyor."



Şahin, gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarını anımsatması üzerine, bu sistemin teorik olarak uzun süredir Türkiye'de tartışıldığını, Erdoğan'ın da bu açıklamalara katıldığını söyledi.



TBMM Başkanı Şahin, "Türkiye böyle bir sisteme geçer mi ne zaman geçer, bütün bunların kararını TBMM verecektir. Sayın Başbakan'ın görüşü, şahsi bir değerlendirmesidir diye düşünüyorum. Bunları ileri aylarda veya yıllarda değerlendiririz. Benim bu konuda 'iyi olur, gelmelidir' diye bir beyanımı beklemeyin" diye konuştu.



Aynı yöndeki bir başka soruyu yanıtlarken Şahin, tartışmalara saygıyla yaklaştığını ifade etti.



Şahin, "Olumlu veya olumsuz yönlerini değerlendirmiş değilim. Türkiye'ye ne getirir, ne götürür, başka ülkelerdeki örneklerinin mahsuru var mı faydalı yanları nedir, olumsuz yanları nedir, bütün bunları değerlendirmek gerekir. Bunların sonucunda bir karar

vermek daha isabetli olur diye düşünüyorum" dedi.





Erdoğan'ın açıklamaları



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün köklü bir anayasa değişikliğine gidilecekse "Başkanlık Sistemi"nin 2011 seçimlerine girerken gündemlerine oturabileceğini ve bunu halka sorabileceklerini söylemişti.



Erdoğan, "Aday olur musunuz?" sorusuna ise "Halkımın talebiyle alakalı bir konu" cevabını vermişti.







