"Başkanlık sistemi" sonrası Meclis’te muhalefetin sadece 10 önergesi hayata geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Meclis’te muhalefetin sadece 10 önergesi hayata geçirildi. c

Meclis'te son 4 yılda muhalefetin sadece müsilaj, kadına şiddet, iklim değişikliği, deprem önlemleri, Rabia Naz'ın ölümü konusunda, bilişim bağımlılığı, hayvan hakları, ender hastalıklar, aromatik bitkiler ve down sendromuna ilişkin talepleri benimsendi. Bu konularda muhalefetin verdiği Meclis araştırma önergelerinin benzerini daha sonra AKP de hazırladı ve Genel Kurul'da böyle kabul etti.

MHP'nin verdiği bazı teklifler de komisyonda bekliyor

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; yılbaşından bu yana 90 Meclis araştırma önergesi reddedildi. 27. dönemde EYT, 3600, KYK, SGK, çiftçi borçları, emekli ikramiyesi, ev kadınına emeklilik gibi yaklaşık 2 bin yasa teklifi de ya gündeme alınmadı ya da hiç görüşülmedi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin verdiği “Kamu kurumu isimlerinde T.C. ibaresi bulunma zorunluluğu” gibi birçok yasa teklifi de komisyonda bekliyor. MHP'nin af ve seçim yasasında değişiklik teklifleri ise AKP'nin desteği ile benimsendi.

Bu yıl muhalefet ülke sorunlarıyla ilgili 90 ayrı araştırma istedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tarımdan sağlığa, hayat pahalılığından sağlıkçıların sorunlarına, dövizden akaryakıt fiyatlarına kadar onlarca konunun araştırılması istemi AKP-MHP tarafından kabul görmedi.

Son dönemde muhalefetin reddedilen kanun teklifleri arasında 3600 ek gösterge verilmesi, bayramlarda emeklilere ödenen ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkarılması, asgari ücretten vergi alınmaması, tabletlerden alınan ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması, EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi, ev kadınının emeklilik hakkı kazanabilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması gibi teklifler var.