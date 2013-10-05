'Başkanlık sistemi ABD'deki gibi olacaksa vay halimize'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ABD’de devletin kapısına kilit vurduran bütçe krizini değerlendirirken, “Amerika’daki gibi bir başkanlık sistemi olacaksa vay halimize” dedi.

“Koskoca Amerika kongreden karar çıkartamadığı için maaş ödeyemez hale geliyorsa şapkasını önüne koyup sistemi gözden geçirmesi gerekir” diyen Yazıcı, ABD’nin bu tür olası durumları düşünerek bir yedek sisteminin olmamasına hayret ettiğini kaydetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ABD’deki bütçe krizin değerlendiren Yazıcı şöyle konuştu: “Böyle olağanüstü durumlar için yedek akçesi olması gerekirdi, çok enteresan, çok ilginç. Çok detayını da bilmiyorum ama muhalefetin tavrı dolayısıyla kongreden karar çıkartamadığı için maaş ödeyemez duruma gelen bir Amerika’nın bu sonucu bir daha değerlendirmesi lazım. Böyle bir sistem olmamalı. Bizim sesimizi duyacak hali yok. Ama ortada, koskoca Amerika izah edilmesi mümkün olmayan bir sorun yaşıyor. Ama özgüvenleri de var, konuşuyorlar bunu. Dün (önceki gün) Amerikan Ticaret Odası heyetini kabul ettim, orada kendileri söylediler, ben girmedim utanırlar diye belki bu konulara, ama özgüvenleri var, kendileri espri olarak girdiler. Baksana biz maaş bile ödeyemiyoruz, elimiz kolumuz bağlı dediler.”

Misafir mahçup edilmez

Ziyaret sırasında bütçe krizi konusunu özellikle açmamayı tercih ettiğini belirten Yazıcı şunları anlattı: “Ben orada bir mahcubiyetten ziyade kendilerine olan özgüvenin ifadesi gibi algıladım. Bizim geleneklerimizde misafiri mahcup etmemek esastır. Fazla mahcup olmasınlar diye ben öyle yorumladım. Bu özgüvenin bir göstergesi, sizi kutluyorum dedim. Bizim de bu durumları anlatan, özgüvenle ilgili fıkralarımız vardır, Karadeniz bölgemizde çok fıkra anlatılır dedim.”

Başkanlık gündemde yok

‘ABD’de yaşananların Türkiye’deki başkanlık sistemi tartışmalarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna karşılık’ Yazıcı şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni bir anayasa yapıyoruz. Başkanlık, yarı başkanlık da tartışılsın dedik. Başkanlık sisteminin faydaları da var. Eksikleri, faydaları tartışılsın, buna göre belirleyelim, denen buydu. Ama muhalefet son derece keskin bir tepki koydu, tartışılmamasını şart olarak öne koydu. Bu yanlış bir şey yani. Tartışılıyor olması bunun hayata geçirilmesi anlamına da gelmez. Tartışıysın, sizin argümanlarınız güçlüyse onu savunanları ikna edersiniz, zaten olmaz. Ama şu anda gündemde yok.”