'Başkanlık pazarlığı' iddiasına CHP'den yanıt

CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörü Baki Özilhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile "pazarlık yapıldığı" iddialarını yalanladı.

İletişim Koordinatörü Özilhan, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Özilhan, ''Gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan bu ve benzeri haberleri üretenlerin amacı kamuoyunu bilgilendirmek, halkın haber almasını ve gerçekleri öğrenmesini sağlamak değildir” dedi.

İddia, bir gazetede ''İstanbul Pazarlığı'' başlığıyla verilmişti. Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi doğrultusunda genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak ve Nihat Matkap ile milletvekili Aydın Ayaydın'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşüp, pazarlık yaptıkları öne sürülmüştü.