Başkanlık koltuğu ailede kaldı

Iğdır'ın Melekli Belde Belediye Başkanlığı'na Demokrat Parti'den (DP) seçilen ve beldenin ilk kadın belediye başkanı olan Emine Çankaya, görevi eşi Servet Çankaya'dan devraldı.



Emine Çankaya, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak Melekli beldesine geldi.



Belediye binasında kurban kesilerek karşılanan Çankaya, başkanlık makamında düzenlenen törenle görevi eski belediye başkanı eşinden devraldı.



Emine Çankaya, törendeki konuşmasında, 220 oy farkla belediye başkanlığını kazanmanın sevincini yaşadığını belirtti.



Eşinin bıraktığı yerden hizmetlere devam edeceğini söyleyen Çankaya, şunları kaydetti:



"Benim için gurur verici bir olay. Eşimle birlikte el ele vererek beldemize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kadınların önünü açtım. Özellikle iş alanına ve siyasete girmesi için kadınlara destek olacağım."



Makam koltuğunu eşine bırakan Servet Çankaya ise görevini eşine devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Melekli'ye artık bir bayan eli değecek. Kendisine tecrübelerimden yola çıkarak elimden gelen desteği vermeye çalışacağım" diye konuştu.



Melekli beldesinin eski belediye başkanı Servet Çankaya, DP'den aday olmak istemiş ancak başvurusu AK Parti'de temayül yoklamasına katıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulunca kabul edilmemişti. Bunun üzerine DP, beldede Servet Çankaya'nın eşi Emine Çankaya'yı aday

göstermişti.

