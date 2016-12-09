"Başkanlık gelirse dolar düşer mi?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, doların son olarak Türk Lirası karşısında 3.59'u görmesiyle ilgili olarak "Türkiye yeni bir sistemi deneyecek.. O sistemin artıları var, eksileri var.. Test edilmedi. Yatırımcı sistemin nasıl işlediğini anlamak için temkinli davranacak. Liraya sarılmayacak. Sağlam limanı (doları) terk etmeyecek" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Başkanlık gelirse dolar iner mi?" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısı şöyle:

İner diyen de var, çıkar diyen de..

İner diyenler; sadece 2019’a kadar değil uzun süreli siyasi istikrar geleceği için yatırımcı önünü görecek..

Sayısal krizlerin olmayacağı hesabıyla adımlarını atacak.. Liraya güvenecek..

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Çıkar diyenler; Türkiye yeni bir sistemi deneyecek.. O sistemin artıları var, eksileri var.. Test edilmedi..

Yatırımcı sistemin nasıl işlediğini anlamak için temkinli davranacak..

Liraya sarılmayacak..

Sağlam limanı (doları) terk etmeyecek..

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Dolar iner diyenler; tabii ki dış faktörler önemli ama genellikle ömrü belli olmayan, yönünü, hedefini saptamamış, her kafadan bir ses çıkan iktidarlar döneminde dolar yukarı doğru yürür.. Baskılarsanız.. Belli banda sıkıştırıp tutmaya kalkarsanız patlar.. Örnek 2001 krizi..

Şimdi böyle bir durum yok.. Başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek çift dikiş yapılıyor..

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Dolar çıkar diyenler; 14 yıldır istikrarlı hükümet var.. 14 yıldır istediği yasayı çıkarma kabiliyetine sahip hükümet var.. Bu iktidar geldiğinde dolar 1.5 seviyesindeydi, 1.1’e kadar indi ama 3.5’e çıktı.. İstikrar sadece sayıca üstünlüğü sahip, güçlü iktidarla olmuyor.. Çok güçlü hükümet var, yarın rejimi bile değiştirecekler ama doları tutmak için bir dizi tedbir açıkladılar..

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Tartışma bu minvalde..

Bir de TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi kriz değildir diyenler var..

Dolar her şey değildir diyorlar..

Dolar tek belirleyici değildir diyorlar..

Kısmen katılıyorum ama dışarıdan gelen parayla büyümeye çalışan ülkeler için, tüketime yaslanarak büyüyen ülkeler için krizin ayak sesleri demektir..

Vatandaşın fakirleşmesi demektir..

Cüzdanının boşalması demektir..

Samanı ithal eden, mercimek ithal eden ülke için doların seyir defteri hayat memat meselesidir.

Arada Rusya olmasa!.



Suriye’de işler Ankara’nın istediği gibi gitmiyor..

Şam yönetimi, Suriye’nin resmi ordusu Halep’e girdi.. Doğu Halep’in yüzde 75’ini ele geçirdi.. Eski şehir denilen bölgeyi kontrolü altına aldı..

Muhalifler çekilmeye başladı..

10 binden fazla kişi Halep’i terk etti..

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Esad, Halep’in alınmasının büyük bir kazanım olduğunu söyledi.. Yani Esad koltuğunu sağlamlaştırdı..

Ankara ‘Önceliğimiz Suriye’nin toprak bütünlüğü’ diyerek..

Cumhurbaşkanı bir süre önce ‘Fırat Kalkanı herhangi bir kişiyi hedef almıyor, sadece terör örgütlerini hedef alıyor’ diyerek..

Şam’ı radarından çıkardığını ilan etmişti..

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Esad, Halep’i dört yıl sonra nasıl geri aldı?

Rusya ve İran’ın desteğiyle.. Rus uçakları Halep’i aylardır bombalıyor..

Ankara güçlü çıkış yapamadı.. Halep kırmızı çizgimiz diyemedi.. Halep katliamını insanlık suçudur, savaş suçudur sözleriyle sözcü düzeyinde protesto etti..

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Arada Rusya olmasa demem bundan..

Rusya’ya Türkmenleri bombalıyor gerekçesiyle, uçağını düşürerek bir tokat attık; bedeli çok ağır oldu..

Bu sebeple; Halep’i sineye çekiyoruz..

Darbeyi araştırma 4 Ocak’ta bitiyor



Meclis’te kurulan FETÖ darbesini araştırma komisyonunun görev süreci 4 Ocak’ta bitiyor..

Herhalde rapor yazarlar..

En azından yaptıkları çalışmayı anlatan bir bildiri yayımlarlar..

Onlarca insanla görüştüler.. Gerçi 15 Temmuz akşamını yaşayan insanlarla görüşmediler.. Onların bilgisine başvurmadılar.. Fethullah’ın yapılanma yıllarına gittiler..

Günümüze gelmekten kaçındılar..

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Hapisteki generallerin kapısını çalmadılar.. Astsubaylarla bile konuşmadılar..

Mesela, Fethullahçıların HSYK’yı nasıl ele geçirdiğiyle ilgilenmediler..

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i dinlemediler..

Fethullahçı emniyet müdürleri o görevlere nasıl geldi diye merak etmediler..

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4 Ocak’ta en azından basın toplantısı yapacaklardır.. Ne söyleyecekler merakla bekliyorum..