'Başkanlık' eleştirisinin ardından Posta'daki işine son verilen Hakan Çelenk: Yazmaya, konuşmaya devam

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine yönelik eleştirilerinin ardından Doğan Medya Grubu'ndaki işine son verilen Posya yazarı ve gazetenin eski Yazı İşleri Müdürü Hakan Çelenk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Yazmaya, konuşmaya elbette devam" dedi.

Hakan Çelenk, 22 Ocak tarihinde CNN Türk’te Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gündem Özel programına konuk olmuş, programda referandum ile ilgili ”Ben kötü niyetli bir cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben geleceğim, yolsuzluklar yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, eğer kötü niyetliysem Meclis’i feshederim. Sonra da partinin başına oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim” açıklamasında bulunmuştu. Doğan Medya Grubu'nun geçtiğimiz hafta Hakan Çelenk ile yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

Doğan Medya Grubu'nun sosyal medya hesabında partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini eleştirerek referandumda "Hayır" diyeceğini açıklayan Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesinin ardından, Hakan Çelenk'in de gazetedeki görevine son verildiği sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Konuyla ilgili olarak yine sosyal medya hesabında açıklama yapan Hakan Çelenk, "Destek mesajları için çok teşekkürler. Yazmaya konuşmaya elbette devam" ifadesini kullandı.