“Başkanlık, ekonomik çöküşü gizlemenin perdesi; dolar her kuruş arttığında millet yoksullaşıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, doların önlenemeyen yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomideki sorunları gündemden düşürmenin yegâne aracı olarak ellerinde Başkanlık tartışmaları kalmış görünüyor” dedi.

Erdoğan Toprak, kasım ayında açıklanan yüzde 11,3 oranındaki işsizlik rakamının, ağustos verisi olduğunu anımsatarak, “Bu demektir ki, kasım-aralık verileri açıklandığında, yüzde 15-20’li işsizliği göreceğiz. Rusya’dan özür yetmedi, Dışişleri Bakanı ikinci kez özür vaat ediyor! Dolar her kuruş arttığında millet yoksullaşıyor” dedi.

Toprak’ın açıklaması şöyle:

“Ekonomideki sorunları gündemden düşürmenin yegâne aracı olarak ellerinde Başkanlık tartışmaları kalmış görünüyor. Halkı yanıltmak için kelime oyunlarına başvurmak zorunda kalıyorlar ve Başkanlık yerine Cumhurbaşkanlığı diyerek, göz boyamaya çalışıyorlar. TÜİK’in açıkladığı resmi verilerle Ağustos ayında yüzde 11,3’e çıkan işsizlik oranı 2009 küresel-finansal kriz döneminden bu yana en yüksek işsizlik. O dönemde kriz vardı ve hükümet üstelik teğet geçti diye övünüyordu. Şimdi Türkiye ekonomisi krizde mi, iflasta mı, küresel bir ekonomik kriz mi var, deprem ya da tsunami mi yaşandı?

“2015 Ağustos’undan, bu yılın Ağustos’una işsiz sayısı 3 milyondan 3,5 milyona yükseldi. TÜİK sadece son bir ayda iş arayanları baz aldığı için, gerçekte işsiz sayısı bunun iki katı, 7 milyon. Kaldı ki, TÜİK’in açıkladığı rakam Ağustos ayına ait. Şu anda Kasım ayındayız ve Eylül-Ekim’de yaşanan gelişmeler bu yüzde 11,3’lük işsizliğe yansımış değil. 15 Temmuz darbe girişimi de bahane olamaz, çünkü işsizlik Nisan ayından itibaren yükselişe geçmişti ve çift hanelerde artmaya başladı. Bu demektir ki, Ocak ayından itibaren, yüzde 15-20 düzeylerinde bir işsizlik söz konusu olacaktır ve işsiz sayısı 10 milyona dayanacaktır.”