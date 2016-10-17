Başkanlık açıklamasından sonra ilk görüşme; Bahçeli Çankaya Köşkü'nde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ya Erdoğan Anayasa’nın öngördüğü Cumhurbaşkanlığı yetkilerine çekilsin, ya da getirin Başkanlık sistemini Meclis’e oylayalım” sözlerinin ardından ilk kez Başbakanla görüşecek. Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü’ne geldi.

Görüşmede, başkanlık sistemi, Musul operasyonu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başbakan ile MHP Genel Başkanı'nın görüşmesi başladı. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, saat 13.30'da başladı.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında "AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası başkanlık sistemi tartışmaları yeniden gündeme gelmiş ve Başbakan Binali Yıldırım, en kısa sürede anayasa taslağını TBMM'ye getireceklerini açıklamıştı.