Başkanlığa peruklu çözüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Belediye Başkanı DP'li Malike Uludağ, peruk takarak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Belediye Başkanı DP'li Malike Uludağ, siyah peruk takarak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Daha sonra belediyeye geçen Malike Uludağ, eşi Mehmet Uludağ'dan görevi devralıp, başkanlık koltuğuna da bu şekilde oturdu. Kadın başkan, böylece başını açıp açmayacağı konusundaki tartışmaya da perukla son noktayı koymuş oldu.



4 çocuk annesi türbanlı Malike Uludağ, eşi eski Belediye Başkanı Mehmet Uludağ ile birlikte İslahiye Adliyesi'ne gelerek, Seçim Kurulu Başkanı Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi Fatma İmamgiller'den mazbatasını aldı. Başını açıp açmayacağı merak konusu olan Malike Uludağ, omuzlarına kadar inen siyah perukla Adliye'den ayrıldı. Aynı şekilde İslahiye Belediyesi'ne geçen Uludağ, görevi eşi Mehmet Uludağ'dan teslim alıp tebrikleri kabul etti. Mehmet Uludağ, yeni başkan eşine çiçek verip başarılar diledi.



Kızıl ve kısa saçlı olduğu belirtilen Malike Uludağ, türbanla ilgili soruları yanıtlamadı. Malike Uludağ, eşi eski başkan Mehmet Uludağ'ı başkan yardımcısı olarak atayacağını söyledi. Uludağ, eşinin yarım kalan hizmetlerini tamamlamak için çalışacağını da kaydetti.



Aday olamadı ama eşini başkan yaptı



AKP'den geçen dönem belediye başkanı olan Mehmet Uludağ'ın partisi tarafından aday gösterilmeyince istifa edip DP'ye geçti ancak AKP'de temayül yoklamasına katılınca aday gösterilemedi. Bunun üzerine Uludağ'ın eşi, 2'si kız, 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Malike Uludağ'ı kendi yerine DP'den aday gösterdi. Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi Malike Uludağ, kullanılan oyların yüzde 37'sine tekabül eden 5 bin 881 oy alarak başkanlığı kazandı. AKP ise İslahiye'de 5 bin 37 oy alan CHP'nin ardından 3 bin 842 oyla üçüncü parti oldu.



Öte yandan görevi sırasında, belediyeye ait GSM telefonlarından 900'lü hatlarını aradığı bilgisinin seçim sürecinde rakipleri tarafından kullanılmak istenmesine de tepki gösteren Mehmet Uludağ, ``Komplo hala sürüyor. İncelemede hizmet dışı aramalar saptandı, bu işi yapan belediye personelinden konuşmanın bedeli olan 273 TL tahsil edildi, görevine de son verildi. Zimmet veya başka bir şey söz konusu değil. Hala bu işin konuşulmasını yadırgıyorum'' dedi