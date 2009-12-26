Başkanlara kelepçeye soruşturma

T24 - İçişleri Bakanlığı, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 35 kişiye kelepçe takılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların ifade vermek için sıraya girdikleri emniyetin bahçesinde bileklerindeki plastik kelepçelerle bekleme anına ilişkin görüntüler basına yansımıştı.



Fotoğrafların, polis tarafından çekilip basına dağıtıldığı iddia edilmişti.



Haberler üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, hem zanlıların kelepçelenmesi hem de zanlıların bu halde fotoğraflarının çekilip basına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Usül gereği gözaltına alınan bir zanlının, güvenlik gerekçesi ya da kaçma tehlikesi yoksa, savcı karşısına kelepçesiz olarak çıkarılması gerekiyor.

