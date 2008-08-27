Başkanlar sudan mahkemelik

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın'ın 2,5 aydan beri ilçeye hakları olan suyu vermediğini öne sürerek, tespit ve ihtiyati tedbir davası açtı.

Selahattin Gürkan, düzenlediği basın toplantısında, Malatya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MASKİ) Battalgazi Belediyesine 2,5 aydan bu yana şehir suyunu vermediğini ileri sürdü.

Selahattin Gürkan, şöyle konuştu: "Battalgazi Belediyesinin Kaptaj'dan alacağı su miktarı saniyede 171 litre. Buna karşılık, bize saniyede 10 litre bile su verilmiyor. Bazen 5 litre su veriyorlar. Kafalarına göre yetkilerini aşarak keyfi, gayri kanuni uygulamalara giriyorlar. Battalgazi Belediyesinin sınırları içinde 15 bin kişi ikamet ediyor. Yaz aylarında bu sayı 50-60 bine çıkıyor. Buna karşılık Malatya Belediyesi bize su vermiyor. Sular sürekli kesiliyor."

11 Şubat 1986 yılında Malatya'nın içme suyu kaynağı Kaptaj'dan su getirilmesi için isale hattı döşendiğini ve 9 belediyenin söz konusu mutabakata imza attığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Kaptaj'dan su alacak 9 belediye 1986 yılında belirlendiği halde Malatya Belediyesi 10 ayrı köye daha su vermiş. Buna karşılık yasal hakkımız olduğu halde bize su verilmiyor. Bu durum halkın sağlığını olumsuz etkiliyor. İller Bankası, hangi belediye ana isale hattından, ne

kadar su alacak belirlemiş."

Gürkan, toplumun sağlığını olumsuz etkiledikleri için Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, MASKİ müdürü ve idarecileri hakkında suç duyurusunda bulanacağını sözlerine ekledi.